Sıla'dan boşanan Hazer Amani'nin yaptırdığı dövme şaşırttı!
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Sıla'dan boşanan Hazer Amani'nin yaptırdığı dövme şaşırttı!

19.01.2021 17:46 | Son Güncelleme: 19.01.2021 17:51
Sıla'dan boşanan Hazer Amani'nin yaptırdığı dövme şaşırttı!

Sıla'dan boşanan Hazer Amani, koluna yaptırdığı dövmeyle dikkat çekti. İşte o dövme...

Sıla-Hazer Amani çifti geçtiğimiz aylarda yazılı bir açıklama yaparak boşanacaklarını açıklamıştı. Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada "Boşanma kararı aldığımız doğrudur. Bu kararın, yansıtılan haberlerle ilintisi olmadığı gibi, dostluğumuzun kıymeti bakidir" ifadeleri kullanılmıştı.& ;

BODRUM'DA BOŞANDILAR

Ünlü sanatçı Sıla ve şef Hazer Amani, dün Bodrum'da görülen dava sonrası boşandı. 'Söyleyecek bir şey yok' diyerek adliyeden ayrılan Hazer Amani, söyleyemediklerini koluna dövdürdü.

'SANA KIZGIN DEĞİLİM'

Hazer Amani, Cemal Süreya'nın şu sözlerini koluna dövme yaptırdı: "Baktım sana kızgın değilim, kırgın değilim, dargın değilim. Kısacası artık ben sana hiçbir şey değilim."

Kaynak: Snob Magazin

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