Sıla, daha önce yaşadığı Instagram canlı yayın kazasıyla dalga geçti Sıla, 2 ay önce Instagram'dan yaptığı canlı yayını kapattığını zannedip arkasına yaslanıp "oh" çekmesiyle bu akşam Beyazıt Öztürk'le yaptığı canlı yayında dalga geçti.

Şarkıcı Sıla, geçtiğimiz mart ayı sonlarında Instagram hesabından canlı yayını kapattığını zannedip kapatmamasıyla bu akşam yaptığı canlı yayında dalga geçti. BEYAZ'LA YAPTIĞI YAYINDA KENDİNİ TİYE ALDI Beyazıt Öztürk'le yaptığı canlı yayının sonunda "Ben de çok teşekkür ediyorum canım, şahane bir akşamdı" deyip arkasına yaslanan Sıla yine derin bir "oh" çekti. Yanına gelen eşi Hazer Armani'nin "Keyifli oldu" sözlerine ise "Ay ne kadar çok konuşuyor" diyerek karşılık verdi. Sıla sonrasında ise kameraya kahkahalar attı.