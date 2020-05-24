Sıla, daha önce yaşadığı Instagram canlı yayın kazasıyla dalga geçti
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Sıla, daha önce yaşadığı Instagram canlı yayın kazasıyla dalga geçti

Sıla, 2 ay önce Instagram'dan yaptığı canlı yayını kapattığını zannedip arkasına yaslanıp "oh" çekmesiyle bu akşam Beyazıt Öztürk'le yaptığı canlı yayında dalga geçti.

24.05.2020 00:38 | Son Güncelleme: 24.05.2020 00:46

Şarkıcı Sıla, geçtiğimiz mart ayı sonlarında Instagram hesabından canlı yayını kapattığını zannedip kapatmamasıyla bu akşam yaptığı canlı yayında dalga geçti.

BEYAZ'LA YAPTIĞI YAYINDA KENDİNİ TİYE ALDI

Beyazıt Öztürk'le yaptığı canlı yayının sonunda "Ben de çok teşekkür ediyorum canım, şahane bir akşamdı" deyip arkasına yaslanan Sıla yine derin bir "oh" çekti. Yanına gelen eşi Hazer Armani'nin "Keyifli oldu" sözlerine ise "Ay ne kadar çok konuşuyor" diyerek karşılık verdi. Sıla sonrasında ise kameraya kahkahalar attı.

Sıla, daha önce yaşadığı Instagram canlı yayın kazasıyla dalga geçti

NE OLMUŞTU?

Türkiye'deki koronavirüs salgını nedeniyle sanatçıların evden yayın yapıp şarkı söylemesi akımına katılan Sıla, geçtiğimiz mart ayı sonunda yaptığı bir canlı yayını kapadığını zannedip arkasına yaslanarak "oh" çekmişti. O anda yanında bulunanların uyarısıyla yayını kapamadığını fark etti ve duruma müdahale etti. Sıla'nın bu canlı yayın kazası daha sonra bir süre daha konuşuldu.

Sıla, daha önce yaşadığı Instagram canlı yayın kazasıyla dalga geçti

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