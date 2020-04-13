Sil Baştan Yapım Resident Evil 4 Geliştiriliyor Olabilir Capcom, Resident Evil konusunda karşımıza sil baştan yapımlar ile çıkmaya devam edecekmiş gibi görünüyor.

Capcom, Resident Evil konusunda karşımıza sil baştan yapımlar ile çıkmaya devam edecekmiş gibi görünüyor. Sırada sil baştan yapım ise Resident Evil 4 olabilir.

Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz haftalarda M-Two stüdyosunun Capcom için daha büyük bir sil baştan yapım projesi üzerinde çalıştığı iddia edilmişti. Bu bağlamda da ilk akla gelen Resident Evil 4 olmuştu. Çünkü, bu oyunun çok farklı bölgelerde geçen ve bir hayli uzun olan bir senaryosu var.

Yakın bir zaman önce yaşanan yeni bir gelişmede, birden fazla kaynak Video Games Chronicle sitesine sil baştan yapım Resident Evil 4 oyununun tam anlamıyla geliştirilme aşamasına geçildiğini aktardı. Eski PlatinumGames başkanı Tatsuya Minami tarafından kurulmuş olan stüdyonun 2018 yılından bu yana proje için hazırlık yapıyormuş. Capcom hem kendi bünyesindeki hem de dışarıdaki stüdyolarıyla destek olacakmış ve bir aksilik yaşanmaması durumunda da 2022 yılı içerisinde satışa sunulacakmış.

Resident Evil 4 Remake Geliyor Olabilir

Resident Evil 4 oyununu geliştiren ekibin büyük bir bölümü halen Capcom çatısı altında olsa da, sil baştan yapım projesine edilip edilmeyeceği bilinmiyor. Bununla birlikte orijinal oyunun yönetmeni bildiğiniz gibi Shinji Mikami idi ama kendisi hem Capcom ile yollarını ayırdığı hem de Tatsuya Minami tarafından yapılan teklifi geri çevirerek Tango Gameworks stüdyosunda kalmaya devam etmişti. Geliştirilme aşaması hakkında bilgisi olan bir kişi, Video Games Chronicle sitesine sil baştan yapım Resident Evil 4 oyununun yeni birisi tarafından yönetileceği söylemiş.

Gamecube için 2005 yılında satışa sunulmuş olan Resident Evil 4, çok geçmeden PlayStation 2 ve Wii U için de uyarlanmıştı. Sonrasında ise HD Remaster versiyonları ile nesillerden nesillere taşınmıştı.

Resident Evil 4, aynı zamanda seride köklü bir değişikliğin yaşandığı ilk oyun olmuştu. Sabit kamera açısından omuz kamerasına geçişin yanı sıra, zombilerin yerine de Los Illuminados isimli fanatik bir tarikat almıştı. Elbette bu tarikatın bir tür parazit ile kontrol ettiği insan düşmanları ve zorlu yaratıkları da unutmamak lazım.

Şu an için Capcom herhangi bir açıklamada bulunmuş değil. Bu yüzden de gelişmeleri takipte olacağız.