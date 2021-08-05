Sikorsky ve Cougar helikopter teknik özellikleri nelerdir? Hangi ülkeye ait? Hangi ülkeler kullanıyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamasında "Sepet takmak suretiyle Sikorsky ve Cougar'ları söndürme işleminde kullanma düşüncemiz var." demişti. Bunun ardından vatandaşlar Sikorsky ve Cougar tipi helikopterlerin ve uçakların özellikleri nelerdir merak etti. Peki, Sikorsky teknik özellikleri nedir? Cougar teknik özellikleri nedir? İşte detaylar...

Sikorsky ve Cougar helikopter teknik özellikleri nelerdir merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Sikorsky ve Cougar helikopter teknik özellikleri nedir? Sikorsky ve Cougar hangi ülkeye ait? Hangi ülkeler kullanıyor?

SİKORSKY UH-60 BLACK HAWK ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Sikorsky UH-60 Black Hawk, Sikorsky firması tarafından üretilen askeri taşıma ve saldırı helikopteridir.

Amerika Birleşik Devletleri, Arjantin, Avustralya, Avusturya, Bahreyn, Brezilya, Brunei, Çin, Fas, Filipinler, Güney Kore, İsrail, Japonya, Kolombiya, Malezya, Meksika, Mısır, Suudi Arabistan, Tayland ve Türkiye tarafından kullanılmaktadır. Hizmete ilk defa ABD ordusunda 1978 yılında girmiştir.

Sikorsky UH-60 Kara Şahin, birçok görevde kullanılır. 11 tam teçhizatlı askeri veya 1.170 kg yükü taşıyabilir. Ayrıca halatla 4.050 kg yükü çekebilir. Kara Şahinler yangın söndürme, kurtarma ve ambulans olarak da kullanılabilir.

Maliyeti yaklaşık 5.9 milyon amerikan dolarıdır. Maliyet bakımından piyasadaki en pahalı helikopterlerden bir tanesidir.

Helikopterler temel olarak Sikorsky'nin Stratford, Connecticut'da bulunan tesislerinde üretilir. Ayrıca lisanslı olarak Polonya ,Güney Kore Japonya'da da üretilmektedir.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Teknik Özellikler:

Mürettebat: 2 pilot + 1 teknisyen

Dahili yük: 1.200 kg dahili/14 personel veya 6 sedye

Harici yük: 3.630 kg (UH-60A)/4.080 kg (UH-60M)

Uzunluk: 19,76 m

Rotor çapı: 16,36 m

Yükseklik: 5,13 m

Disk alanı: 210 m²

Boş ağırlık: 4.819 kg

Yüklü ağırlık: 7.375 kg

Azami kalkış ağırlığı: 11.113 kg

Motor: 2×General Electric T700-GE-701 turboşaft,her biri 1.160 kW gücünde

Azami hız: 296 km/s

Menzil: 592 km (320 deniz mili)

İrtifa: 5.790 m

Silah Sistemi (Standart):

Silahlar: 2×7,62 mm M60/M240H makinalı tüfek veya M134

VOLCANO mayın döşeme sistemi takılabilir

Silah Sistemi (MH-60L DAP-Değişik konfigürasyonlarda):

Silahlar: M230 30 mm top (1100 şeritli/dakikada 625 atım )/ M134 7,62 mm mini makinalı tüfekler

Füzeler: AGM-114 Hellfire anti-tank füzeleri

Roketler: FFAR roketleri/M261 FFAR 69,85 mm 19-roket podu

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. ana yükleniciliğinde yürütülecek olan "Türk Genel Maksat Helikopteri Projesi" kapsamında, Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) ile ana yüklenici TUSAŞ, ana alt yüklenici Sikorsky Aircraft ve diğer yerli alt yüklenici firmalar arasında, ABD ihracat lisanslarına müteakiben, sözleşmeler imzalandı. Anılan sözleşmeler ile program yürürlüğe girdi. Sözleşme bedeli yaklaşık 3.5 Milyar ABD Doları olan Türk Genel Maksat Helikopteri Programı ile Ülkemizin genel maksat helikopter ihtiyacı karşılanmış olacak, Türk endüstrisi, askeri ve sivil alanlarda yurt içi ihtiyaçlarının karşılanmasında önemli rol alacak.

Program kapsamında, 109 adet T70 Kara Şahin Helikopteri, önümüzdeki 10 yıl süresince Türkiye'de lisans altında üretim modeliyle, 6 farklı kullanıcıya (Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Özel Kuvvetler Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğü) iki ayrı konfigürasyonda teslim edilecek.

Ana yüklenici TUSAŞ, T70 helikopterlerinin kabin, kokpit, kuyruk konisi, yatay ve dikey kuyruk, ana ve kuyruk rotor palleri gibi tüm önemli yapısal parçaların üretimini, nihai montaj işlemlerini, testlerini ve entegre lojistik desteğini; Aselsan, temel aviyoniklerin geliştirilmesi ve entegrasyonunu ve Sikorsky ile birlikte helikopter kokpiti geliştirilmesini (IMAS); TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. (TEI), T-700 motorunun üretimini; Alp Havacılık ise iniş takımları, dişli kutusu detay parça üretimi ve dinamik parçalarının üretim ve montajını gerçekleştirecek.

EUROCOPTER COUGAR NEDİR?

Eurocopter Cougar, Eurocopter tarafından üretilen çift motorlu, orta ağırlıkta, çok amaçlı askeri helikopter modeli. Aérospatiale Puma modelinin geliştirilmiş versiyonudur. Sivil havacılıkta eşdeğeri Eurocopter Super Puma'dır. TSK tarafından AS-532UL versiyonu kullanılmaktadır.

Alımına 1993'te karar verilen AS532 Cougarlardan ilk aşamada 20 adet satın alındı. Fransa'da üretilen helikopterler Türk Kara Kuvvetlerine 1996'dan itibaren teslim edilmeye başlandı. Bunu 1995'teki ikinci alım anlaşması izledi. Ankara'da TAI tesislerinde üretilen 30 adet AS532'nin 20'si Türk Hava Kuvvetlerine arama kurtarma, kalanlar ise Kara Kuvvetlerine verildi.

COUGAR TİPİ HELİKOPTER KULLANAN ÜLKELER HANGİLERİ?

Arnavutluk

Brezilya

Bulgaristan

Şili

Fransa

Almanya

Malavi

Hollanda

Suudi Arabistan

Slovenya

İspanya

Türkiye

Venezuela

Zimbabve

GENEL ÖZELLİKLERİ

AĞIRLIK

Yüksüz: 4,350 kg

Yüklü Kalkış Ağırlığı: 9,000 kg

Uzunluk: 15.53 m

Yükseklik: 4.92 m

Rotor çapı: 15.6 m

Mürettebat: 2 Pilot 1 Uçuş Teknisyeni

Taşıma Kapasitesi: Ortalama 20 asker (hava sıcaklığı ve bulunulan rakıma göre değişkendir)

PERFORMANS

Motor: 2× Turbomeca Makila 1A1, Turboşaft 1.185 kW (1,589 shp)(tek motor için)

En Yüksek Hız: 249 km/sa (134 knots, 154 mph)

Hizmet Tavanı: 3,450 m

Menzil: 573 km