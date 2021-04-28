Siirt TSO Başkanı Kuzu, TOBB Güneydoğu Anadolu Bölge Toplantısına katıldı
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Siirt TSO Başkanı Kuzu, TOBB Güneydoğu Anadolu Bölge Toplantısına katıldı

Siirt TSO Başkanı Kuzu, TOBB Güneydoğu Anadolu Bölge Toplantısına katıldı
Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Güven Kuzu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) Güneydoğu Anadolu Bölge Toplantısına katıldı.

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Güven Kuzu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) Güneydoğu Anadolu Bölge Toplantısına katıldı.

Kuzu, bölge illerindeki oda ve borsa başkanlarının katıldığı çevrimiçi toplantıda üyelerin sorunlarını aktardı.

Toplantının verimli geçtiğini dile getiren Kuzu, şunları aktardı:

"Salgının ekonomiye etkilerini azaltmak için üyelerimizin sorunlarını tespit edip TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu'na aktardık. Sağ olsun başkanımız her zaman oda ve borsa başkanları ve üyelerin yanında oldu. Sorunların aşılması için bizlere yardımcı oldular. Salgın nedeniyle ülke olarak zor günler geçiyoruz. Bu sıkıntılı günleri hep birlikte atlatacağımıza ve önümüzdeki günlerde atılacak adımlar ile üyelerimizin yaşadığı sıkıntıların da en aza indirileceğine inanıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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