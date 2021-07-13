Siirt'te otomobil ile kamyonet çarpıştı: 4 yaralı
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Siirt'te otomobil ile kamyonet çarpıştı: 4 yaralı

Siirt'te otomobil ile kamyonet çarpıştı: 4 yaralı
Anadolu Ajansı / Fecri Barlık - Haberler | Güncel

Siirt'te otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Siirt'te otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

İdris Çiftçi idaresindeki 56 BB 376 plakalı otomobil, Şirvan-Tillo kavşağında Sabri Yıldızeli'nin kullandığı 33 CME 23 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı.

İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları araçlardan çıkarılan yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fecri Barlık

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Siirt'te otomobil ile kamyonet çarpıştı: 4 yaralı - Haberler
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