Siirt'te merkezden kırsal bölgelere kadar aşı çalışmaları sürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Siirt'te merkezden kırsal bölgelere kadar aşı çalışmaları sürüyor

Siirt'te merkezden kırsal bölgelere kadar aşı çalışmaları sürüyor
Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel

Siirt'te yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yürütülen aşı seferberliği merkezden kırsal bölgelere kadar aralıksız devam ediyor.

Siirt'te yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yürütülen aşı seferberliği merkezden kırsal bölgelere kadar aralıksız devam ediyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonundaki Güres ve Aydınlar caddeleri, Kızlar Tepesi ve Orhan Doğan parklarında oluşturulan aşı stantlarında çalışmalar sürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Osman Hacıbektaşoğlu, Siirt'te birinci doz aşı oranının yüzde 59,8'e ulaştığını belirtti.

Evlerde de aşı yapıldığını dile getiren Hacıbektaşoğlu, şunları kaydetti:

"Yüzde 75 toplumsal bağışıklık oranı hedefine ulaşıncaya kadar tüm imkanlarımızı kullanarak çalışmalarını sürdüreceğiz. Mobil uygulama stantlarında gece gündüz devam eden aşılamada 'mavi' kategorisine en kısa zamanda ulaşmayı hedefliyoruz. Tüm vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyoruz. Maske, mesafe ve hijyenin yanında aşı, salgınla mücadelede en etkin silahımız olduğunu unutmamalıyız."

Koronavirüs son durum ve son dakika koronavirüs haberleri. Koronavirüs tablosu, covid-19 vaka sayıları.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Ziya Selçuk Jens Stoltenberg Adil Karaismailoğlu
Magazin Hande Erçel Acun Ilıcalı Haluk Levent Davut Güloğlu
Spor Burak Yılmaz Samet Aybaba Alex Teixeira Rıza Çalımbay Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Siirt'te merkezden kırsal bölgelere kadar aşı çalışmaları sürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.8.2021 13:41:33. #1.15#

title