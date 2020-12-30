Siirt'te kurtların saldırdığı 9 keçi telef oldu
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Siirt'te kurtların saldırdığı 9 keçi telef oldu

30.12.2020 14:17 | Son Güncelleme: 30.12.2020 14:22
Siirt'te kurtların saldırdığı 9 keçi telef oldu

Siirt'in Baykan ilçesinde kurtların saldırısına uğrayan 9 keçi telef oldu.

Siirt'in Baykan ilçesinde kurtların saldırısına uğrayan 9 keçi telef oldu.

Edinilen bilgilere göre, Baykan ilçesine bağlı Ulaşlı köyünde koyunlarını otlattığı sırada çoban ve keçilere kurtlar saldırdı. Çoban canını zor kurtarırken, kurtların saldırısına maruz kalan 9 keçi telef oldu. Kurtların saldırısı sonrası dört bir tarafa dağılan keçiler çobanın haber vermesi ile köylüler tarafından gerçekleştirilen arama sonucu bulunarak köye getirildi. - SİİRT

Siirt'te kurtların saldırdığı 9 keçi telef oldu
Siirt'te kurtların saldırdığı 9 keçi telef oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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