Siirt'te devrilen pikabın sürücüsü hayatını kaybetti
Siirt'te şarampole devrilen pikabın sürücüsü yaşamını yitirdi.
Siirt'te şarampole devrilen pikabın sürücüsü yaşamını yitirdi.
Serhat Koç (30) idaresindeki 53 DJ 708 plakalı pikap, Siirt-Kurtalan kara yolu Eruh Kavşağı mevkisinde şarampole devrildi.
Bölgeye polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri ile UMKE personeli sevk edildi.
Kazada, sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.
Öte yandan, pikabın merada koyuna çarptığı da belirlendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fecri Barlık