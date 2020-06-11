Siirt'te çalışma tamamlanan hattan su verilmeye başlandı
Siirt'te çalışma tamamlanan Hesko İsale Hattı'ndan içme suyu verilmeye başlandı.
11.06.2020 15:15 | Son Güncelleme: 11.06.2020 15:58
Siirt'te çalışma tamamlanan Hesko İsale Hattı'ndan içme suyu verilmeye başlandı.
Siirt Belediyesinden yapılan açıklamada, Vali Ali Fuat Atik'in talimatıyla Hesko İsale Hattı'nda çalışmaların tamamlanmasıyla kente su verildiği belirtildi.
Çalışmalar nedeniyle kısa süreli su kesintisinin yaşandığı belirtilen açıklamada, "1 Nisan'da Hesko İçme Suyu Hattında başlayan deplase çalışmaları tamamlandı. Hattan Siirt Belediyesi ana deposuna gelen ve debisi 1400-1500 metreküp dolayındaki su, saat 10.00'dan itibariyle kente verilmeye başlandı." denildi.
Kaynak: AA