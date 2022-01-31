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Siirt'te ayağına tel dolanan atı ekipler kurtardı

AA, Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
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Siirt'te ayağına tel dolanan atı ekipler kurtardı

Siirt'in Eruh ilçesinde ayaklarına tel dolanan at, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü hayvan sağlığı ekiplerince kurtarıldı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Siirt'in Eruh ilçesinde ayaklarına tel dolanan at, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü hayvan sağlığı ekiplerince kurtarıldı.

Erenkaya köyünde başıboş atın ayağına tel dolandığını görenler durumu yetkililere bildirdi.

Köye yönlendirilen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü hayvan sağlığı ekipleri, kan kaybeden hayvanın ayağının üzerine basamadığını tespit etti.

Köylülerin de yardımıyla gerekli müdahalenin yapıldığı atın ayağına dolanan tel çıkarıldı.

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel

Hisarcık, Tarım, Siirt, Güncel, Haber

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