Siirt'te, 9 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı SİİRT'in Kurtalan ilçesinde hakkında dolandırıcılıktan 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan M.N., jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

SİİRT'in Kurtalan ilçesinde hakkında dolandırıcılıktan 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan M.N., jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi'nin, (JASAT) İstihbarat Şube Müdürlüğü ile birlikte yürüttüğü istihbarı çalışmada, Tokat İlamat İnfaz Bürosu ile İstanbul ve Bursa Ağır Ceza Mahkemeleri'nce 5 ayrı dolandırıcılık suçundan hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.N., Kurtalan ilçesi Kayabağlar beldesinde gerçekleştirilen operasyonda yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.N. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA