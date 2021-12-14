Siirt'te vahşet! Biri kadın, biri erkek 2 genç otomobilde silahla vurulmuş halde bulundu - Haberler
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Siirt'te vahşet! Biri kadın, biri erkek 2 genç otomobilde silahla vurulmuş halde bulundu

AA - Haberler | 3. Sayfa

Siirt'in Kurtalan ilçesinde 25 yaşındaki Meryem A. ile 26 yaşındaki Şaban T. otomobilde silahla vurulmuş halde bulundu. Gençlerden biri olay yerinde diğeri ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

SİİRT (AA) - Kurtalan- Siirt kara yolu mezarlık mevkisinde park halindeki otomobilde hareketsiz 2 kişinin olduğunu fark eden vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BİRİ OLAY YERİNDE, DİĞERİ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

112 Acil Servis ekiplerince yapılan incelemede araçta bulunan Meryem A'nın (25) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı Şaban T. (26) ise kaldırıldığı Kurtalan Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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AA / Abdurrahman Binay - Son Dakika Haberleri

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