Siirt Fıstığı Rekoltesi 15 Bin Ton Bekleniyor

Siirt'te bu yıl fıstık rekoltesi 15 bin ton bekleniyor.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, 150 fıstık bahçesinde rekolte tahmin çalışması yaptı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Yardımcısı Mehmet Sabri Tan, gazetecilere yaptığı açıklamada, fıstığın Siirt için çok önemli bir gelir kaynağı olduğunu söyledi.

Kent için büyük önem taşıyan ürün için rekolte çalışması yaptıklarını dile getiren Tan, şöyle konuştu:

"2000 yılında 40 bin dönüm olan fıstık alanı 300 bin dönüm alanda fıstık ağacı var. Bu sene beklediğimiz rekolte 15 bin ton civarlarında. Önümüzdeki yıllarda bahçelerin artmasıyla birlikte fıstık her sene yüzde 20 artış bekliyoruz. Hesaplama yaptığımızda il ekonomisine yıllık 450 milyon lira katkı sağlayacak. Devletimizin çiftçilere sağlayacağı fidan desteği ile birlikte Siirt fıstığını inşaallah hak ettiği yere getireceğiz."

Koordinasyon Tarımsal Veriler Şube Müdürü Mehmet Seven ise, merkez ve ilçeler olmak üzere toplamda 10 bahçede fıstıkta tahmini rekolte çalışması gerçekleştireceklerini söyledi.