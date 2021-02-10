Siirt Botan Çayı'nda feribot seferleri için tekne yanaşma iskelesi yapılıyor

Devlet Su İşleri (DSİ) 16. Bölge Müdürlüğünce, Siirt'in Bostancık ve Eğlence köylerinde tekne yanaşma iskelesi yapılıyor.

DSİ tarafından yapımı tamamlanan Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı'nın su tutmaya başlamasının ardından göl havzasındaki Botan Çayı'nda düzenli feribot ve tekne seferleri için merkeze bağlı Bostancık ve Eğlence köylerinde başlatılan iskele çalışmaları sürüyor.

DSİ 16. Bölge Müdürü Ali Naci Kösalı, Ilısu Barajı ve HES projesi rezervuar alanından vatandaşların teknelerle güvenli şekilde seyahat etmelerini sağlamak için bölge müdürlüğü tarafından alanın projelendirildiğini belirtti.

Geçen yıl aralık ayında başlayan inşaat çalışmalarının nisan ayında tamamlanarak hizmete açılmasının planlandığını ifade eden Kösalı, "Siirt-Bostancık köyü lokasyonunda tekne yanaşma yapısı ve ulaşım yolu ile toplamda 950 metre uzunluğunda projelendirilmiş. Proje içerik olarak 6 metre platform genişliğinde çift kat sathi kaplamalı 630 metre ulaşım yolu ve yolun akabinde 10 metre genişliğinde, 320 metre uzunluğunda betonarmeden oluşmaktadır." dedi.

Baraj rezervuar alanının 505,5 kotlarında bulunması nedeniyle betonarme teknelerin yanaşma yapısının 160 metreye olacağını kaydeden Kösalı, ileriki dönemlerde baraj rezervuarındaki su seviyesinin 490 metre kotuna düşmesiyle geri kalan 160 metrelik kesimin akabinde yapılacağını kaydetti.

Kösalı, "Eğlence köyünün alanında ise 1040 metre uzunluğunda projelendirilmiş. 6 metre platform genişliğinde çift kat sathi kaplamalı 685 metre ulaşım yolu ve yolun akabinde 10 metre genişliğinde ve 355 metre uzunluğunda betonarmeyi kapsayan yanaşma yapısı 185 metre olacak. İleriki dönemlerde baraj rezervuarındaki su seviyesinin 490 metre kotuna düşmesi ile geri kalan 170 metrelik kesim ise akabinde yapılacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz