SİİRT Botan Çayı'nda akıntıya kapılan genç boğuldu
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SİİRT Botan Çayı'nda akıntıya kapılan genç boğuldu

Botan Çayı'nda akıntıya kapılan genç boğulduSİİRT'te arkadaşlarıyla gittiği piknikte Botan Çayı'na giren ve akıntıya kapılan İdris Atunç (27), yaşamını yitirdi.

07.06.2020 22:35 | Son Güncelleme: 07.06.2020 22:39

Botan Çayı'nda akıntıya kapılan genç boğuldu

SİİRT'te arkadaşlarıyla gittiği piknikte Botan Çayı'na giren ve akıntıya kapılan İdris Atunç (27), yaşamını yitirdi.

Olay, öğle saatlerinde Siirt kent merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Botan Çayı'nın geçtiği bölgede meydana geldi. İdris Atunç, arkadaşlarıyla birlikte gittiği piknikte serinlemek için Botan Çayı'nda yüzdü. Bir süre suda kalan Atunç, akıntıya kapılıp, kayboldu. Atunç'un akıntıya kapıldığını fark eden arkadaşları kurtarma çalışması başlatırken, jandarma ekiplerine de ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, AFAD ve sağlık görevlileri sevk edildi.

Botan Çayı'nda arama başlatan AFAD ekipleri, 2 saat süren çalışmanın ardından Atunç'un cansız bedenine ulaştı. Sağlık görevlilerince Atunç'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Siirt Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

SİİRT Botan Çayı'nda akıntıya kapılan genç boğuldu

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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