Siirt Belediye Başkan adayı Ali İlbaş oldu.

1967'de Siirt'te doğan Ali İlbaş, ilk ve orta öğrenimini Siirt'te tamamladı. Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimleri Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu. Akaryakıt, nakliyat ve inşaat sektörüyle iştigal eden İlbaş, TÜDKİYEB Genel Başkan Yardımcılığı, TÜMSİAD Siirt Şube İl Başkan yardımcılığı, ASRIYAD İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Kurucu Üyeliği ve Siirt İl Temsilciliği görevlerini üstlendi. AK Parti Siirt İl Siyasi ve Hukuk İşleri Başkanlığı ve İl Başkan Vekilliği görevlerini ifa eden İlbaş, 2014 yerel seçimlerinde AK Parti Siirt Belediye Başkan adayı, Kasım 2015 Genel Seçimleri'nde AK Parti Siirt 3. Sıra Milletvekili adayı oldu. Arapça ve Kürtçe bilen Ali İlbaş, evli ve 6 çocuk babasıdır. - ANKARA