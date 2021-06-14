Sihirli Annem Yosun kim? Sihirli Annem'de Yosun karakterini canlandıran Emine Ün kimdir, kaç yaşında? Emine Ün dizileri filmleri nelerdir?

Türk dizi, sinema ve tiyatro oyuncusu olan Emine Ün, Sihirli Annem Yosun karakteriyle de merak edilen isimlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Birçok dizide rol aldıktan sonra bir süre ara verdi. Peki, Sihirli Annem Yosun kim? Emine Ün kim? Emine Ün kaç yaşında, nereli? Emine Ün eski eşi kim?

Sihirli Annem dizisinde Yosun karakterini canlandıran Emine Ün hakkında merak edilen soruların yanıtlarını sizler için derledik. Sihirli Annem Yosun kim?

Oyuncu kadrosunda İnci Türkay (Betüş),Metin Serezli (Taci), Nevra Serezli (Dudu), Defne Joy Foster (Eda), Şahap Sayılgan (Sadık), Zeynep Özkaya (Çilek), Buğra Özmüldür (Cem), Gizem Güven (Ceren), Michele Cedolin (Kerem), Gül Ona (Perihan), Jennifer Boyner (Toprak), Jess Molho (Yavuz), Süeda Çil (Firuze), Ayşen İnci (Periliçe), Zuhal Topal (Suzan) , Suat Sungur (Avni) gibi isimlerin yer aldığı Sihirli Annem dizisinde bir dönem rol alan isimlerden biri de Emine Ün oldu. Sihirli Annem Yosun karakterini canlandıran Emine Ün, hakkında Sihirli Annem Yosun kim? Sihirli Annem'de Yosun karakterini canlandıran Emine Ün kimdir, kaç yaşında? sorularının yanıtları araştırıldı.

SİHİRLİ ANNEM YOSUN KİM?

Ekranların sevilen dizilerinden olan Sihirli Annem, yıllardır gündemden düşmeyen dizilerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Dizide Yosun karakterini Emine Ün canlandırmaktadır.

EMİNE ÜN KİMDİR?

Emine Ün, esas soyadı "Bolverdi"dir. 24 Eylül 1977 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Ün'ün babası Tır şoförüydü. 3 kız kardeşi olan Ün İstanbul Etiler Lisesinden mezunudur. Tahsil hayatına devam etmeyen güzel oyuncu, 1992 yılında 15 yaşındayken Neşe Erberk'in ajansında mankenlik yapmaya başladı. 1994 yılında Hey Girl dergisinin kapak kızı seçilmiş, 1997 yılına kadar çeşitli dergilerde fotomodellik yapmış, televizyon reklamlarında rol almış. Mehmet Ali Erbil'in sunduğu 'Piyangola' isimli programda hostes sunucu olarak görev aldı.

Mahsun Kırmızıgül'ün "Sevdalıyım" isimli klibinde oynayarak herkesin tanıdığı bir isim haline gelmiştir. O dönemde bir güzellik yarışmasına da katıldı ilk on'a kaldı ancak dereceye giremedi. İbrahim Erkal'ın başrol oynadığı "Canısı" dizisinde rol aldı. Akatlar Kültür Merkezi'nde amatör oyunculuk eğitimi aldı. Can Gürzap'tan,Levent Özdilek'ten, Ayla Algan'dan dersler aldı. 2000 yılında İbrahim Tatlıses'le 'İmparator' dizisinde oynadı. 2004 yılında Oyuncu Emre Kınay'la evlenince mesleğini bıraktı. 2012 yılında şarkıcılığa başladı. 7 Aralık 2014 tarihinde "Bu Tarz Benim" adlı yarışmaya Metin Arolat konuk jüri üyesi olarak katılırken Emine Ün de şarkıları ile geceye renk katacak. 2012'de iş adamı Tolga Karakaş ile evlendi.