Sihirli Annem tekrar mı çekiliyor? Betüş peri kim olacak? Dudu peri kim olacak? İnci Türkay kadroda var mı?

Acun Ilıcalı'nın yeni dijital platformu Exxen'de yayınlanacak olduğu haberleri yayılan Sihirli Annem tekrar mı çekiliyor? Betüş peri kim olacak? Dudu peri kim olacak?