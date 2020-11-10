Sihirli Annem tekrar mı çekiliyor? Betüş peri kim olacak? Dudu peri kim olacak? İnci Türkay kadroda var mı?
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Sihirli Annem tekrar mı çekiliyor? Betüş peri kim olacak? Dudu peri kim olacak? İnci Türkay kadroda var mı?

10.11.2020 12:29 | Son Güncelleme: 10.11.2020 12:32
Sihirli Annem tekrar mı çekiliyor? Betüş peri kim olacak? Dudu peri kim olacak? İnci Türkay kadroda var mı?

Acun Ilıcalı'nın yeni dijital platformu Exxen'de yayınlanacak olduğu haberleri yayılan Sihirli Annem tekrar mı çekiliyor? Betüş peri kim olacak? Dudu peri kim olacak?

Sihirli Annem bir döneme damgasını vurmuş oldukça sevilen bir proje. Tekrar çekileceğine dair haberler ise pek çok insanı heyecanlandırdı. Peki, Sihirli Annem tekrar mı çekiliyor? Betüş peri kim olacak? Dudu peri kim olacak? İnci Türkay kadroda var mı?

SİHİRLİ ANNEM TEKRAR MI ÇEKİLİYOR?

Acun Ilıcalı'nın yeni dijital platformu oaln Exxen'de yayınlanacağı açıklanan Sihirli Annem dizisinin ayrıntıları gelmeye başladı.Süreç Film diziyi 20 bölüm olarak dijital platform için yeniden çekecek.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın Twitter'da yaptığı açıklamaya göre:

Sihirli Annem tekrar mı çekiliyor? Betüş peri kim olacak? Dudu peri kim olacak? İnci Türkay kadroda var mı?

Gamze Özer'in kaleme aldığı 'Sihirli Annem' dizisinde Betüş karakterini, güzel oyuncu Açelya Topaloğlu canlandıracak.

ESKİ KADRODAN SİTEM GELDİ

Eski kadro ise sitemerini sosyal medyadan iletti.

Sihirli Annem tekrar mı çekiliyor? Betüş peri kim olacak? Dudu peri kim olacak? İnci Türkay kadroda var mı?

SİHİRLİ ANNEM NE ZAMAN YAYINLANDI?

Gamze Özer'in yaratıcılığını üstlendiği Sihirli Annem, Betüş (İnci Türkay) adındaki bir perinin fani eşi Sadık (Şahap Sayılgan) ve çocukları ile yaşadığı maceraları konu alıyor. Fantastik – çocuk dizisi, Şubat 2003'te Kanal D ekranlarında başladığı yayına 2006'da Star TV'de devam etti. 5 yıllık aranın ardından dizi 2011'de yeniden Star TV'de yayınlanmaya başladı. Ancak 10 Mart 2012'de yeni macera kısa sürdü ve yapım 240. bölümle ekranlara veda etti.

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