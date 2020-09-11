Sihirli Annem neden bugün yok? Sihirli Annem bitti mi? Sihirli Annem bugün neden yayınlanmadı? 11 Eylül Kanal D yayın akışı
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Sihirli Annem neden bugün yok? Sihirli Annem bitti mi? Sihirli Annem bugün neden yayınlanmadı? 11 Eylül Kanal D yayın akışı

Tekrar Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlayan Sihirli Annem bugün neden yayınlanmadı? Sihirli Annem bitti mi? Sihirli Annem tekrar yayınlanacak mı?

Sihirli Annem neden bugün yok? Sihirli Annem bitti mi? Sihirli Annem bugün neden yayınlanmadı? 11 Eylül Kanal D yayın akışı
11.09.2020 11:57 | Son Güncelleme: 11.09.2020 12:01

Sihirli Annem dizisi uzun aradan sonra tekrar Kanal D ekranlarında seyircisi ile buluştu. 11 Eylül tarihinde yayınlanması seyircinin tepki göstermesine neden oldu. Peki, Sihirli Annem neden yayınlanmadı? Sihirli Annem bitti mi? 11 Eylül Kanal D yayın akışı haberimizde yer almaktadır.

SİHİRLİ ANNEM BUGÜN NEDEN YOK?

Sihirli Annem dizisinin bugün olmamasının sebebi başka dizinin aynı yayın saatinde yayınlanması. Kanal D'nin yeni dizilerinden biri olan ve geçen hafta yayın hayatına başlayan Yeni Hayat dizisinin Sihirli Annem'in yerinde olacağı görüldü.

Sihirli Annem neden bugün yok? Sihirli Annem bitti mi? Sihirli Annem bugün neden yayınlanmadı? 11 Eylül Kanal D yayın akışı

11 EYLÜL KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 İkizler Memo-Can

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yeni Hayat

12:45 Zahide Yetiş'le Gelin Görün

15:45 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

SOSYAL MEDYADAN DUYURULDU

Saat 11.00'de başlayan Sihirli Annem dizisi yerine Yeni Hayat dizisinin tekrar bölümü olacak. Konuyla ilgili Kanal D resmi İnstagram hesabında Yeni Hayat dizisinin başlayacağını duyurdu.

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