Usta oyuncu Gül Onat'tan Acun Ilıcalı'ya 'Sihirli Annem' tepkisi: Gücüme gitti

Acun Ilıcalı, Sihirli Annem dizisini Exxen'de yeniden yayınlatma kararı almış ve kararını "Bir gün baktım kızım Melisa nefes almadan Sihirli Annem'in eski bölümlerini izliyor. Madem bu kadar seviyor ben de yenisini yapayım dedim. Şimdi çekiliyor" ifadeleriyle açıklamıştı.

Dizinin eski bölümlerinde Perihan rolünü canlandıran usta oyuncu Gül Onat, Ilıcalı'nın bu açıklamasına sosyal medyadan yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

Gül Onat

"DİZİYİ YENİDEN ÇEKME NEDENİ GÜCÜME GİTTİ"

Onat paylaşımında şunları söyledi: "Bugün Acun Ilıcalı'nın bir röportajını izledim. Sihirli Annem dizisini, kızı tekrarlarını izliyor diye yeniden çekmeye karar vermiş. O dizi fenomen bir dizidir. C¸ocuğum seviyor diye değil çok başarılı bir dizi olduğu için yeniden çekme kararı aldım demesini isterdim. Diziyle bir alakam olmamasına rağmen benim çok gücüme gitti. Dostlarla paylaşmak istedim."