Sihirli Annem'in Oyuncusu Buğra Özmüldür'den Dikkat Çeken Açıklama: Defne Joy Foster Ölmeden Önce Sütten Kesildi

2003 yılında yayınlanan 'Sihirli Annem' dizisinin çocuk oyuncuları Gizem Güven, Buğra Özmüldür ve Zeynep Özkaya Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa' programına konuk oldu. Buğra Özmüldür, 2011 yılında hayatını kaybeden Defne Joy Foster'ın ölümünde yürek burkan bir detayı anlattı.

"ÖLÜMÜNDEN İKİ GÜN ÖNCE KONUŞTUK"

Canlı yayında dizi ve oyuncuları hakkında samimi açıklamalarda bulunan oyunculardan Buğra Özmüldür, 2011 yılında kalp krizinden hayatını kaybeden Defne Joy Foster hakkında yürek burkan bir olayı anlattı. Özmüldür, konu hakkında şunları söyledi: "Ölümünden iki gün önce onun olduğu programa gelmek istediğimi söylemek için mesajlaşmıştık. Gidemedim ve bin pişmanım.

"ÖLMEDEN BİR HAFTA ÖNCE SÜTTEN KESİLDİ"

Defne abla son gününde Zuhal Topal, İnci Türkay ve rejiden bir abiyle karşılaşıyor. Üçüyle vedalaşır gibi. Bir hafta öncesinde de sütten kesiliyor çok tuhaf şeyler. Anneannem 'Belki de Allah onun sütten kesilmesini bekledi' dedi. Çok özel bir insandı. Ölüm hiç yakışmadı."

2011 YILINDA HAYATINI KAYBETTİ

Sihirli Annem dizisinde Eda rolüyle hafızalarımıza kazınan Defne Joy Foster, 2011 yılında kalp krizinden hayatını kaybetti.15 ayrı Adli Tıp uzmanının oybirliğiyle kesinleşen raporda, astım hastası olan Foster'ın ölümünün, kanında bulunan ilaçların yan etkilerine bağlı olarak, aldığı alkolün kolaylaştırıcı etkisiyle gerçekleştiği vurgulandı.