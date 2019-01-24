Sihirli Annem'in Oyuncusu Buğra Özmüldür'den Dikkat Çeken Açıklama: Defne Joy Foster Ölmeden Önce Sütten Kesildi
Sihirli Annem dizisinin çocuk oyuncusu Buğra Özmüldür, 2011 yılında hayatını kaybeden Defne Joy Foster'in ölmeden bir hafta önce sütten kesildiğini ve öldüğü gün sette bazı arkadaşlarıyla vedalaştığını söyledi.
2003 yılında yayınlanan 'Sihirli Annem' dizisinin çocuk oyuncuları Gizem Güven, Buğra Özmüldür ve Zeynep Özkaya Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa' programına konuk oldu. Buğra Özmüldür, 2011 yılında hayatını kaybeden Defne Joy Foster'ın ölümünde yürek burkan bir detayı anlattı.
"ÖLÜMÜNDEN İKİ GÜN ÖNCE KONUŞTUK"
Canlı yayında dizi ve oyuncuları hakkında samimi açıklamalarda bulunan oyunculardan Buğra Özmüldür, 2011 yılında kalp krizinden hayatını kaybeden Defne Joy Foster hakkında yürek burkan bir olayı anlattı. Özmüldür, konu hakkında şunları söyledi: "Ölümünden iki gün önce onun olduğu programa gelmek istediğimi söylemek için mesajlaşmıştık. Gidemedim ve bin pişmanım.
"ÖLMEDEN BİR HAFTA ÖNCE SÜTTEN KESİLDİ"
Defne abla son gününde Zuhal Topal, İnci Türkay ve rejiden bir abiyle karşılaşıyor. Üçüyle vedalaşır gibi. Bir hafta öncesinde de sütten kesiliyor çok tuhaf şeyler. Anneannem 'Belki de Allah onun sütten kesilmesini bekledi' dedi. Çok özel bir insandı. Ölüm hiç yakışmadı."
2011 YILINDA HAYATINI KAYBETTİ
Sihirli Annem dizisinde Eda rolüyle hafızalarımıza kazınan Defne Joy Foster, 2011 yılında kalp krizinden hayatını kaybetti.15 ayrı Adli Tıp uzmanının oybirliğiyle kesinleşen raporda, astım hastası olan Foster'ın ölümünün, kanında bulunan ilaçların yan etkilerine bağlı olarak, aldığı alkolün kolaylaştırıcı etkisiyle gerçekleştiği vurgulandı.
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Halk hikayeleri anlarak bir kahraman oluşturma gayretini bırakın.Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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Defne astım hastasıydı kacamak yaptıgı adamın evi cok tozluydu krizi tutup öldüCevap Yaz 19 2 Yayından Kaldır
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Sutten kesildi derken cocugunu mu sutten kesti anlamadim.Cevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır
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Bu HaberlYılmaz Özdil Kitap geliriyle Köylere çocuklar için Atatürk kitapları yollanacağını duyurmuş. şimdi az hesap yapalım 1881x2500=4702500 tl o çocuk kitabı . . . sa lı bir markette 11tl (indirimle sanırım 8 tl idi) her seri 10 kitap olsa 11x10=110 gönderme masrafınıda ekleyelim 110 10=120 4702500/120=39187 köy eder. Türkiyedeki köy sayısı 18333 bakalım paranın kalanı nereye gidecek. e İlgili Yorumunuzu YazınCevap Yaz 6 14 Yayından KaldırTAVSİYECİ: Onu boşverde sen kendi hesabını kitabını yapsan daha iyi olur23 3 Yayından Kaldır