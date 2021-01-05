Sihirli Annem Exxen izle! Sihirli Annem Exxen yeni bölümleri full izle!

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Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu yeni dijital platformu Exxen 1 Ocak 2021 itibariyle yayın hayatına başladı. Birçok farklı içeriğin yer aldığı Exxen'in en dikkat çeken yapımlarından biri Sihirli Annem oldu. Hal böyle olunca Exxen Sihirli Annem izle! Sihirli Annem konusu ne? Sihirli Annem Exxen izle! Sihirli Annem Exxen yeni bölümleri full izle! Oyuncuları kimler araştırmaya başladı. İşte detaylar…

SİHİRLİ ANNEM EXXEN İZLE!

Yayınlandığı döneme damgasını vuran Sihirli Annem tam 9 yıl aradan sonra Acun Ilıcalı'nın kurduğu Exxen adlı dijital platformda yepyeni kadrosuyla izleyici karşısına çıkmaya başladı.

Her hafta yeni bölümüyle Exxen'de olacak olan Sihirli Annem dizisi; Gamze Özer tarafından oluşturulan Türk çocuk fantastik bir televizyon dizisidir. Sihirli Annem, Betüş isimli bir perinin eşi vefat eden iki çocuk babası Sadık ile evlenmesi ile başlarından geçen maceralarla dolu yaşamları konu alıyor.

Sihirli Annem oyuncuları kimdir?

Betüş: Açelta Topaloğlu

Sadık: Emre Altuğ

Perihan: Nergis Kumbasar

Dudu: Lale Başar

Suzan: Hande Katipoğlu

Avni: Bülent Seyran

Eda: Tara Mcmillen

Yavuz: Ogeday Girişken

Firuze: Eylem Yıldız

Çilek: Sıla Sade

Ceren: Cemre Demircan

Tuğçe: Nisa Sofiya Aksongur

Cem: Egemen Uysal

Tüm bu detayların ardından Sihirli Annem nasıl izlenir? Sihirli Annem yeni bölümleri izle! merak edildi.

Exxen Sihirli Annem izle!

Exxen'de yayınlanan Sihirli Annem her hafta yeni bölümleriyle izleyicisiyle buluşacak. Bu hafta ilk bölümüyle Exxen'de yerini alan Sihirli Annem'i izlemek içinse platforma üye olmanız gerekiyor. Yani Exxen'de bir üyelik açarsanız dizinin yalnızca ilk bölümünü izleyebilirsiniz.

Ancak Sihirli Annem yeni bölümleri izlemek istiyorsanız Exxen'e aylık olarak reklamlı ya da reklamsız seçeneği seçerek üyelik ücreti ödemelisiniz.