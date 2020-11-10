Sihirli Annem dizisi, değişen oyuncu kadrosuyla yeniden çekilmeye başlanacak
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Sihirli Annem dizisi, değişen oyuncu kadrosuyla yeniden çekilmeye başlanacak

10.11.2020 11:47 | Son Güncelleme: 10.11.2020 11:57
Sihirli Annem dizisi, değişen oyuncu kadrosuyla yeniden çekilmeye başlanacak

Kanal D'nin efsane dizisi Sihirli Annem, 17 yıl aradan sonra Acun Ilıcalı'nın yeni platformu Exxen için yeniden çekilecek. Detayların yavaş yavaş netleştiği dizide ana karakterleri oynayacak kişiler de belli olmaya başladı.

Exxen'de yayınlanacağı duyurulan dizi için yeni oyuncularla çalışılacak. Hatta dizinin eski oyuncuları, dizi için yeni kadro kurulmasına ve kendilerine haber verilmiş gibi davranılmasına tepki gösterdi.

İnci Türkay, Gizem Güven, Şahap Sayılgan, Jess Molho, Michele Cedolin, Zeynep Özkaya ve Jennifer Boyner sosyal medya hesaplarından ortak bir açıklama yayımlayarak kendileriyle iletişime geçildiği ve fikirlerinin alındığı yönündeki iddiaları yalanladı.

KADRO YAVAŞ YAVAŞ BELLİ OLUYOR

Öte yandan yeniden çekilmeye başlanacak olan Sihirli Annem'in oyuncu kadrosu da yavaş yavaş belli olmaya başladı. Sosyal medyada dönen haberlere göre, dizinin ana karakteri 'Betüş'ü İnci Türkay yerine Açelya Topaloğlu canlandıracak. Nevra Serezli'nin oynadığı 'Dudu' karakterini ekranların en sevilen oyuncularından Nergis Kumbasar canlandıracak.

Dizinin önemli karakterlerinden olan ve daha önce Gül Onat tarafından canlandırılan 'Perihan'ı ise Lale Başar oynayacak. 'Suzan' karakterini oynayan Zuhal Topal'ın rolünü Hande Katipoğlu, 'Avni' karakterini ise Bülent Seyhan üstelenecek.

Sihirli Annem dizisi, değişen oyuncu kadrosuyla yeniden çekilmeye başlanacak
Haber Yorumları (4)
HADYAR: oyuncu seçimlerini iyi yapmışlar bu acun işi biliyo
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MELİS: amannnnn hiç güzel değil eskiyi istiyoruz. . . .
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NADAR: Saçma sapan, hiç bir mesajı olmayan, günlük hayatta karşılığı bulunmayan, vakit öldürmek için yapılmış bir dizi. Yazık çok yazık.
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.11.2020 12:22:18. #1.14#
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