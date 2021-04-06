Bingöl'de sığırcıkların gökyüzündeki dansı güzel görüntüler oluşturdu
Anadolu Ajansı / Metin Dere - Haberler | Güncel
Bingöl'ün Yedisu ilçesinde, sığırcıkların gökyüzündeki dansı güzel görüntülere sahne oldu.
Bingöl'ün Yedisu ilçesinde, sığırcıkların gökyüzündeki dansı güzel görüntülere sahne oldu.
Sığırcıklar, akşam saatlerine doğru Yedisu semalarında uçtu.
Sergiledikleri figürlerle adeta dans eden sığırcık kuşları, ani dönüş hareketlerinde çıkarttıkları seslerle izleyenlerin dikkatini çekti.
İlgiyle izlenen doğal gösteri, havanın kararmasıyla sona erdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Dere