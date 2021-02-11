Sigara satışı yasaklandı mı? Zincir marketlerde sigara satılamayacak mı?

Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı kanun teklifi taslağına göre, işletmelerin dengeli büyümesi için bir dizi düzenlemeye gidilecek. Konu kapsamında en çok merak edilen detay ise sigara satışı oldu. Peki, sigara satışı yasaklandı mı? Zincir marketlerde sigara satılamayacak mı?

Alışveriş merkezleri (AVM) ile zincir marketlerde mesafe ve nüfus kriteri ile birlikte satış esaslarında da bir dizi değişikliğe gidilecek. Sigara satışları da düzenleme kapsamında. Sigara satışı yasaklandı mı?

ZİNCİR MARKETLERDE SİGARA SATILAMAYACAK MI?

Milliyet gazetesinden Mithat Yurdakul'un haberinde yer verdiği Ticaret Bakanlığı'nın taslak düzenlemesine göre, elektronik ortamda satış ve 1500 metrekareden büyük mağazalar hariç olmak üzere, zincir gıda marketlerinde tütün mamülü, mobilya, cep telefonu, elektronik eşya ve beyaz eşya satılamayacak. Küçük esnafı korumak amacıyla, zincir gıda marketleri, pazar günleri saat 11.00'den önce açılamayacak.

Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı kanun teklifi taslağına göre, perakende ticaretin rekabet şartlarına göre yapılması, tüketicinin korunması ve perakende işletmelerin dengeli şekilde büyümesi için bir dizi düzenlemeye gidilecek. Taslağa göre, zincir mağazaların geleneksel perakende işletmelere olumsuz etkilerinin azaltılması ve perakendecilere korunma sağlanması için zincir marketlerin bazı ürünleri satmasına yasaklama getirileceği kaydedildi.

Buna göre, elektronik ortamda satış ve 1500 metrekareden büyük mağazalar hariç olmak üzere, zincir gıda marketlerde tütün mamülü, mobilya, cep telefonu, elektronik eşya ve beyaz eşya satılamayacak. Marketlerin elektronik ortamdaki satışlarında ise mevcut yasak ve düzenlemeler geçerli olmaya devam edecek..