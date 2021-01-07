Sigara kullanımı erken, alkol kullanımı geç menopoz nedeni
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Sigara kullanımı erken, alkol kullanımı geç menopoz nedeni

07.01.2021 14:44 | Son Güncelleme: 07.01.2021 14:47
Sigara kullanımı erken, alkol kullanımı geç menopoz nedeni

KADIN Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Derya Aksu, sigara kullanımının erken menopoza, alkol kullanımının ise geç menopoza neden olduğunu söyledi.

KADIN Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Derya Aksu, sigara kullanımının erken menopoza, alkol kullanımının ise geç menopoza neden olduğunu söyledi.

Antalya'da özel bir hastanenin Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü'nde görevli Op. Dr. Derya Aksu, kadınların ortalama menopoz yaşının 50 olduğunu kaydetti. Op. Dr. Aksu, sigaranın neden olduğu erken menopoza girmenin, kemik erimesinden saç dökülmesi ve psikolojik sorunlara kadar pek çok olumsuzluğu da beraberinde getirdiğini kaydetti. Op. Dr. Aksu, kadınların alkol kullanımının yol açabileceği geç menopozun ise tıpkı erken menopoz gibi bazı sorunlar yaratabileceğine dikkat çekerek, "Geç menopoza girmenin yol açtığı en büyük sorun ise meme ve yumurtalık kanseri riskidir" dedi.

Op. Dr. Derya Aksu, menopozun vücuda etkilerini ise östrojenin azalması nedeniyle ilk 2 yıl içerisinde görülen sıcak basması, tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları, vajende kuruluk, cinsel ilişkide ağrı ve kanama, vajende kaşıntı, uyku bozuklukları, kroner kalp hastalığı riskinin artması, LDL (kötü kolestrol) yükselmesi, HDL'nin (iyi kolestrol) azalması, ateroskleroz (damar kireçlenmesi), tansiyon hastalıkları ve kemik erimesi şeklinde sıraladı.EGZERSİZ DE BU DÖNEMDE SON DERECE ÖNEMLİMenopozda osteoporoz (kemik erimesi) için ilaç tedavileri uygulanabildiğini sözlerine ekleyen Op. Dr. Aksu, "Bunlar HRT (Hormon replasman tedavisi), kalsiyum vitamin D, SERM (Selektif östrojen modulatör), florid gibi tedavilerdir. Ancak egzersiz de bu dönemde son derece önemlidir" diye konuştu.HRT'nin sistemik ve lokal uygulanabildiğini anlatan Op. Dr. Aksu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ağızdan, burundan ve vajenden uygulama şekilleri vardır. Hormon tedaviye başlamadan önce mutlaka hekim muayenesi gerekir. Bu dönemde gerekirse endometrial biopsi, meme ultrasonu, mamografi, genel kanser taraması ve kan tetkikleri de yapılır. Hormon replasman tedavisinde pıhtılaşma, karaciğer fonksiyon bozukluğu ve kan yağları (trigriserit) yüksek olan hastalar sıkı takip edilmelidir. Ayrıca endometrium ve meme kanseri şüphesi olan hastalara da dikkatli yaklaşılması gerekir."

Op. Dr. Derya Aksu, sağlıklı bir menopoz dönemi için düzenli muayenelerin önemli olduğuna dikkat çekti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selma KUNAR

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fikri Sağlar Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Enis Arıkan Hülya Avşar Demet Akalın
Spor Rıza Çalımbay Hamza Hamzaoğlu Oğuzhan Özyakup Vincent Aboubakar Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Bursa Çocuk Kongre Washington
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sigara kullanımı erken, alkol kullanımı geç menopoz nedeni - Haberler Sağlık
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.1.2021 14:47:48. #1.14#
title