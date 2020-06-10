"Sigara içmek böbreklere kan akımını yavaşlatıyor"
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"Sigara içmek böbreklere kan akımını yavaşlatıyor"

Sigara içmenin böbreklere kan akımını yavaşlatarak böbrek fonksiyonlarının azalmasına yol açtığına dikkat çeken Nefroloji Uzmanı Dr. Serdar Osman Nalçacı, "Sigara içmeyiniz.

10.06.2020 13:24 | Son Güncelleme: 10.06.2020 13:28

Sigara içmenin böbreklere kan akımını yavaşlatarak böbrek fonksiyonlarının azalmasına yol açtığına dikkat çeken Nefroloji Uzmanı Dr. Serdar Osman Nalçacı, "Sigara içmeyiniz. Sigara içmek ayrıca böbrek kanseri riskini yüzde 50 oranında artırmaktadır" dedi.

Emsey Hospital Nefroloji Uzmanı Dr. Serdar Osman Nalçacı, böbrekleri korumak için neler yapılması gerektiğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Dr. Nalçacı, her 6-7 erişkinden birisinin kronik böbrek hastası olduğunu ve toplumun 3'te 1'inin böbrek hastalığı riski altında olduğuna dikkat çekti. Kronik böbrek hastalığının Türkiye'nin önemli bir sorunu  olduğunu dile getiren Nefroloji Uzmanı Dr. Serdar Osman Nalçacı, Türk toplumunda kronik böbrek hastalığı görülme sıklığının yüzde 15.7 olduğunun altını çizdi.

AĞRI KESİCİLER BÖBREKLERDE HASARA YOL AÇABİLİR

İbuprofen ve Naproksen gibi ağrı kesicileri bir süreliğine her gün alan hastaların bu durumu doktora söylemelerini ve böbrek fonksiyonlarını kontrol ettirmeleri konusunda Dr. Serdar Osman Nalçacı, "Bu ilaçlar özellikle yaşlılarda böbrek yetmezliğinin önemli bir nedeni" dedi. 

İdrar miktarında azalma veya idrarın kesilmesinin böbrekteki hasarın belirtilerinden olduğunu belirten Dr. Serdar Osman Nalçacı, risk alında olan kişileri şu şekilde sıraladı:

"Şeker hastalığı olanlar, kronik böbrek hastalığı olan kişiler, kalp kateterizasyonuna giren hastalar, kardiyak bypass cerrahisi yapılan hastalar, kalp yetmezliği olan kişiler, karaciğer hastalığı olan ve yaşlı hastalar."

YAĞSIZ YİYECEKLERLE BESLENİN

Böbrek hastalıklarının yaşam tarzına bağlı olarak da gelişebildiğini aktaran Dr. Serdar Osman Nalçacı, günde 2-2,5 litre su içmenin böbreklerin iyi çalışmasını sağlayarak, böbrek sağlığını korumanın en iyi yolu olduğunu söyledi.

Böbrekleri korumanın yolları hakkında ise Nalçacı şu ifadelerde bulundu:

"Yüksek kan şekeri ve yüksek kan basıncı kaynaklı riskleri azaltmak için sağlıklı, düşük yağlı besleniniz. Egzersiz yapmak da kan basıncı ve kan şekeri kontrolüne yardımcı olmaktadır. Yüksek tansiyon veya şeker hastalığınız varsa böbrek fonksiyonlarınızı düzenli aralıklarla kontrol ettirin'.'


Kaynak: DHA

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