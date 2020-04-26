"Sigara almaya çıktım" diyen şahıs, polisler ceza kesince tepki gösterdi İstanbul Avcılar'da izin belgesi olmadan sokağa çıkan şahıs hakkında cezai işlem uygulandı. "Sigara ve su almaya çıktım" diyen şahıs, verilen cezaya tepki gösterdi.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sırasında polis tarafından yapılan denetimde durdurulan, su ve sigara almaya çıktığını söyleyen sürücü ile ilaç almaya geldiğini söyleyen sürücü ceza almaktan kurtulamadı.

Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri dün akşam yaptıkları denetimler sırasında durdurdukları S.İ'nin dışarıya çıkma izin belgesi olmadığını gördü. S.İ. su ve sigara almak için dışarı çıktığını söyledi. Polisler ise su satıcılarının evlere servis yaptığını, sigara almak için dışarı çıkılamayacağını belirterek cezai işlem uygulayacaklarını bildirdi.

TRAFİK MEMURLARI ŞİKAYETÇİ OLDU

S.İ, "Bu nasıl insanlıktır, su ve sigara almaya çıktım diye ceza kesiyorsunuz" diye bağırdı. Yapılan sorgulamada yoklama kaçağı da çıkan S.İ, işlemlerin yapılmasını beklerken, yanlarından geçen emniyete ait olduğunu bilmediği sivil plakalı otomobilin durdurulmamadığını gerekçe göstererek cep telefonuyla çekime başladı. Sürücü "Neden geçen her aracı durdurup kontrol etmiyorsunuz? Bunun için sizi çekiyorum" dedi. Trafik memurları, görevlerini yaparken, hakarete maruz kaldıklarını belirterek, sürücü hakkında şikayetçi oldular. Sürücü, polis merkezine götürüldü.

"İLAÇ ALMAK İÇİN ÇIKTIM" DİYEN DE CEZA YEDİ

Denetimler sırasında durdurulan C.A.B. de yanında izin belgesi ve sürücü belgesi bulunmadığını söyledi. Sürücü, diyabet hastası olduğunu, Beylikdüzü'nden Avcılar'a ilaç almak için geldiğini belirtti. Kimlik numarasından sürücü belgesi bulunduğu anlaşılan genç, babasının kendisinin yerine dışarı çıkarak ilacını almak istediğini söyledi ancak hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca idari para cezası uygulandı.

Kaynak: DHA