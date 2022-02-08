Sifu sistem gereksinimleri açıklandı

8 Şubat'ta PlayStation 4, PlayStation 5 ve PC için ön siparişe açılan tek oyunculu aksiyon macera oyunu Sifu'nun sistem gereksinimleri açıklandı. Bağımsız Fransız şirket tarafından yayınlanan ve piyasaya sürülen Sifu'nun sistem gereksinimleri neler? İşte detaylar…

SİFU KONUSU

Kung Fu yalnızca bir hayata sığar mı? Sifu, intikam yolunda ilerleyen, ailesinin katillerinin peşindeki genç bir Kung Fu öğrencisinin hikâyesini anlatıyor. Herkese karşı tek bu çocuğun hiç müttefiki yok ve sayısız düşmanı var. Başarılı olmak ve ailesinin mirasını korumak için eşsiz Kung Fu ustalığına ve gizemli bir kolyeye güvenmek zorunda.

SİFU Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi:8.1

İşlemci: AMD FX-4350 veya Intel Core i5-3470 veya eş değeri

Bellek: 8 GB RAM

Depolama: 22 GB

Ekran Kartı: Radeon R7 250 veya GeForce GT 640 veya eş değeri

SİFU Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi:10

İşlemci: AMD FX-9590 veya Intel Core i7-6700K veya eş değeri

Bellek: 10 GB RAM

Depolama: 22 GB

Ekran Kartı: GeForce GTX 970 veya Radeon R9 390X veya eş değeri

SİFU Kaç GB?

SİFU'yu oynayabilmek için en temel kurulum dahil 22 GB depolama gerekmektedir.

SİFU Kaç TL?

SİFU'nun standart sürümü 69,00 TL'ye satılmaktadır.