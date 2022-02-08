Sifu sistem gereksinimleri açıklandı
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Fransız stüdyo Sloclap tarafından geliştirilen aksiyon macera oyunu Sifu'nun sistem gereksinimleri paylaşıldı. Sifu minimum ve önerilen sistem gereksinimleri neler? Sifu kaç GB? Sifu kaç TL? Detaylar haberimizde…
8 Şubat'ta PlayStation 4, PlayStation 5 ve PC için ön siparişe açılan tek oyunculu aksiyon macera oyunu Sifu'nun sistem gereksinimleri açıklandı. Bağımsız Fransız şirket tarafından yayınlanan ve piyasaya sürülen Sifu'nun sistem gereksinimleri neler? İşte detaylar…
Kung Fu yalnızca bir hayata sığar mı? Sifu, intikam yolunda ilerleyen, ailesinin katillerinin peşindeki genç bir Kung Fu öğrencisinin hikâyesini anlatıyor. Herkese karşı tek bu çocuğun hiç müttefiki yok ve sayısız düşmanı var. Başarılı olmak ve ailesinin mirasını korumak için eşsiz Kung Fu ustalığına ve gizemli bir kolyeye güvenmek zorunda.
- İşletim Sistemi:8.1
- İşlemci: AMD FX-4350 veya Intel Core i5-3470 veya eş değeri
- Bellek: 8 GB RAM
- Depolama: 22 GB
- Ekran Kartı: Radeon R7 250 veya GeForce GT 640 veya eş değeri
İşletim Sistemi:10
- İşlemci: AMD FX-9590 veya Intel Core i7-6700K veya eş değeri
- Bellek: 10 GB RAM
- Depolama: 22 GB
- Ekran Kartı: GeForce GTX 970 veya Radeon R9 390X veya eş değeri
SİFU'yu oynayabilmek için en temel kurulum dahil 22 GB depolama gerekmektedir.
SİFU'nun standart sürümü 69,00 TL'ye satılmaktadır.