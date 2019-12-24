Şiddetli yağış nedeniyle dere taştı, yol kapandı

24.12.2019 10:00 | Son Güncelleme: 24.12.2019 10:00

ANTALYA'nın Serik ilçesinde, şiddetli yağış nedeniyle dere taştı, 3 mahalleyi birbirine bağlayan yol sular altında kaldı, ulaşım aksadı.

Serik'e bağlı Kökez Mahallesi Yazır mevkisindeki dere dün etkili olan sağanak nedeniyle taştı. Pazariçi, Yeşilyurt ve Kuşlar Mahalleleri'ni bağlayan yol, sel suları altında kaldı. Sadece ağır tonajlı araçların geçebildiği yolda ulaşm aksadı. Yağışın etkisini yitirmesiyle birlikte ise sular çekildi ve ulaşım normale döndü. Dereden taşan sel suları bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Kaynak: DHA