Şiddetli yağış köydeki yolları dereye çevirdi
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Şiddetli yağış köydeki yolları dereye çevirdi

Şiddetli yağış köydeki yolları dereye çevirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Çobankaya köyünde meydana gelen kuvvetli yağış sonrası yollara dereye dönerken, hayatı durma noktasına getiren yağıştan korkan vatandaşlar ise evlerinden dışarı çıkamadı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Çobankaya köyünde meydana gelen kuvvetli yağış sonrası yollara dereye dönerken, hayatı durma noktasına getiren yağıştan korkan vatandaşlar ise evlerinden dışarı çıkamadı.

Kent genelinde devam eden olumsuz hava koşulları bazı bölgelerde aşırı yağıştan dolayı hayata adeta durma noktasına geldi. Olumsuz hava koşullarından Çobankaya köyü de nasibini alırken, bölgede aniden bastıran sağanak yağış sonrası yollar dereye döndü, tarım arazileri sular altında kaldı. Yağmurdan dolayı evlerin çatılarının oluklarından şiddetli bir şekilde akan sular ise yağışın şiddetini gözler önüne serdi. Yağıştan dolayı korkan vatandaşlar ise çareyi evlerine sığınmakta bulurken, sokaklarda hiç kimsenin olmaması ise dikkatlerden kaçmadı. - AFYONKARAHİSAR

Şiddetli yağış köydeki yolları dereye çevirdi
Şiddetli yağış köydeki yolları dereye çevirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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