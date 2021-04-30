Şiddetli kabızlık çekenler için pırasa salatası
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Şiddetli kabızlık çekenler için pırasa salatası

Şiddetli kabızlık çekenler için pırasa salatası
Bültenler - Haberler | Güncel

Dr.Fevzi Özgönül ,''Akdeniz mutfağının önemli yiyecekleri arasında yer alan pırasa, özellikle böbreklerimiz ve sindirim sistemimiz için de son derece faydalı bir gıda maddesidir. Mesela; şiddetli kabızlık çekenler için pırasa salatası, mükemmel bir çözüm getirmektedir.'dedi.

Lahana, pırasa, kereviz, ıspanak, karnabahar gibi sebzelerin bol olduğu günleri yaşıyoruz. Bu sebzelerin her biri ayrı bir şifa, sağlık kaynağı.Fakat günümüzde bu tür besinlerin varlığını bile unutur olduk.

Günümüzde kıymetini bilemediğimiz sebzelerden biri dePIRASA.Sağlık kaynağı bu sebze, potasyum, kalsiyum, demir ve fosfor bakımından oldukça zengin bir gıda maddesidir.Aynı zamanda, bol miktarda A, B1, B2 C ve E vitamini içerir. Pırasa, bütün bu özelliklerinin yanında hem böbreklerinizin rahat çalışmasına yardımcı olur, hem de içeriğinde bulunan taş oluşumunu engelleyici etkin madde sayesinde böbrek taşlarının oluşumunu da önler.''dedi.

Pırasanın faydalarını saymakla bitiremeyen Dr.Fevzi Özgönül sözlerini şöyle sürdürdü;

Pırasa ,safra kesesinin düzenli ve rahat çalışmasını sağlar. İdrar söktürür. Şurubu göğsü yumuşatır, öksürüğü keser. İştahsızlığı giderir. Mide rahatsızlıklarına iyi gelir. Romatizma, mafsal ağrıları, damar sertliği, böbrek hastalıkları, üremi ve idrar tutukluğunda faydalıdır. Suyu yüzdeki sivilce ve lekelere faydalıdır. Sinirleri kuvvetlendirir. Basur memeleri için faydalıdır. Arı sokmasında da kullanılır.

Sık sık tüketilecek pırasa yemeği, bağırsak florasını hem düzene sokacak, hem de kabızlığı yavaş yavaş ortadan kaldıracaktır. Eğer, kabızlık biyolojik bir sebebe dayanmıyor ise, beslenme şeklini değiştirmek gerekir.

Şimdi gelelim kabızlık sorunu yaşayanlara önereceğimiz pırasa salatasının tarifine;

MALZEMELER

Pırasanın yeşil sapı

Sıcak su

Limon

Zeytinyağı

Kayatuzu

Yapılışı:

Pırasanın yeşil saplarını iyice yıkayın , sonra 4 parmak kalınlığında doğrayın,Bir kapta bir tutam kaya tuzu ile ovun,Üzerine sıcak suyu dökün 5 dakika bekleyin,Suyunu süzün,Sonra limon sıkıp zeytin yağı ekleyip salata gibi tüketin.

Kaynak: Bültenler

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