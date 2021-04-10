KARAMAN ŞİDDETLİ FIRTINA CAMİ MİNARESİNİN KÜLAHINI UÇURDU

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KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde etkili olan fırtına, hayatı olumsuz etkiledi.

KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde etkili olan fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle Ermenek ilçesine bağlı Katranlı Köyü'nde bir caminin külah bölümü uçtu. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Ermenek ilçesinde sabah saatlerinden itibaren çıkan fırtına hayatı olumsuz yönde etkiledi. Fırtına nedeniyle Katranlı Köyü'nde bir caminin külah bölümü şiddetli rüzgara dayanamayarak uçtu. Demir külah yakındaki bir evin çatısına düşerken, çevredekiler o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Külahın, çatısına düştüğü evde ve caminin minaresinde hafif hasar meydana geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı