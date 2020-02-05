Şiddetli esen rüzgar, okulun dış kaplama malzemelerini yerinden söktü
Develi'de esen şiddetli rüzgar Mustafa Asım Köksal Anadolu Lisesi'nin dış kaplama malzemelerini yerinden söktü.
Develi'de esen şiddetli rüzgar Mustafa Asım Köksal Anadolu Lisesi'nin dış kaplama malzemelerini yerinden söktü.
Develi ilçesinde şiddetli rüzgar etkili oldu. Şiddetli rüzgar nedeniyle Şehit Üsteğmen Hasan Şahan mahallesinde bulunan Mustafa Asım Köksal Anadolu Lisesi'nin dış kaplama malzemeleri yerinden söküldü. Okul yönetimi öğrencilerin zarar görmemesi için güvenlik önlemi aldı. - KAYSERİ