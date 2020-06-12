Şiddetin kanıtı kızının saçlarını gösterip ağladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Şiddetin kanıtı kızının saçlarını gösterip ağladı

Adana'da kocasını tabancayla vurarak yaraladığı iddiasıyla tutuklanan kadının annesi Sonay Çetinöz, kızının 2 yıl önce evlendiğini, sürekli şiddete maruz kaldığını, son olarak şiddet görüp eve geldiğinde saçlarının elinde kaldığını, onları da sakladığını söyledi.

12.06.2020 09:45 | Son Güncelleme: 12.06.2020 10:27

Adana'da kocasını tabancayla vurarak yaraladığı iddiasıyla tutuklanan kadının annesi Sonay Çetinöz, kızının 2 yıl önce evlendiğini, sürekli şiddete maruz kaldığını, son olarak şiddet görüp eve geldiğinde saçlarının elinde kaldığını, onları da sakladığını söyledi.

Edinilen bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi, Yeşiloba Mahallesi'nde 10 Mayıs gecesi aile içi kavga olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları araştırmada Cengiz A'nın (50) karısı Gizem A. (28) tarafından tabanca ile vurulduğunu tespit etti. Olay yerine çağrılan ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, 1 hafta sonra taburcu edildi. Gözaltına alınan Gizem A. ise emniyette sorguya alındı. İddiaya göre, alınan ifadelerde Anneler Günü nedeniyle çıkan tartışmada Cengiz A.'nın önce eşinin kafasına silah dayadığı, boşluğa doğru bir el ateş ettiği, daha sonra da silahı yatağın üzerine attığı, bu nedenle korkan Gizem A.'nın silahı alıp eski uzman çavuş olan eşine doğrulttuğu, Cengiz A.'nın silahı almak isterken ateş alınca yaralandığı öne sürülmüş, genç kadın ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı.

"Kızım mağdurken zanlı oldu"

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü öğrencisi de olan kızı Gizem A.'nın 2 yıl önce Cengiz A. ile evlendiğini, kızının daha önceki evliliğinden 9 yaşında bir kız çocuğu olduğunu belirten anne Sonay Çetinöz (60), "Kızım evlendiği günden bugüne o kocasından şiddet görüyor. Şiddetin de bir sebebi yok. Her şeyi bahane edip kızımı dövüyor. Çıkan haberlerde kızımın Anneler Günü'nü kutlamadığı için tartışma çıktığı ve bu nedenle vurduğu söylendi. Bu da doğru değil. O gün çıkan tartışmanın sebebi 9 yaşındaki velayeti babasında olan kıza benim bakmam. Kızıma 'çocuğa annen neden bakıyor' diye kızıp darp edip kafasına silah dayamış bundan dolayı çıkan tartışmada kızım da kendini korumak isterken Cengiz vurulmuş" dedi

Anne Çetinöz kızının 2 yıldır sürekli şiddete uğradığını, ameliyat olduktan sonra bile şiddet gördüğünü ileri sürerek, "Kızım en son darp edilip bize geldiğinde kızımın yediği dayaktan dolayı saçları elime geldi. O saçları ben hala saklıyorum. Kızım sürekli dayak yiyordu. Bu nedenle de iki kez darp raporu aldık birinde Cengiz evden 6 ay uzaklaştırma aldı. Ona kızım boşanma davası bile açmıştı. Ama her seferinde kızımı korkutup ya da kandırıp geri evine götürmeyi başarıyordu" diye konuştu.

Gözyaşları döken Çetinöz, kızının evlendiğinden beri hakaret, şiddet, tehdit ve şantaja maruz kaldığını söyleyerek şunları anlattı:

"Ben kızıma defalarca darp raporu alıp eve getirdim ama 1 hafta sonra neyle tehdit ediyorsa çocuğum kendi ayağıyla gidiyordu. Kızım bir gün beni aradı ve 'anne beni öldü bilin' dedi. Açıkçası ben kızımın ölüsünü bekliyordum. 2 yıldır evlilerdi sürekli şiddet uyguluyordu. Kızım 15 Ocak'ta mide ameliyatı oldu, ben ziyaretine gittim bu yüzden kavga çıkardı 22 Ocak'ta zaten görüntülerde de var darp etti. Ben 1 aydan bu yana daha geçen pazar günü kızımı görebildim. Çocuğum çok güçlü onun arkasındayım ölene kadar da olacağım. Ben bu saatten sonra devletime güveniyorum başka kimseye değil. Çocuğum bana geldiği zaman taradığım saçlarını saklıyorum. Zaten adam sürekli kafasına vuruyordu kulaklarında yırtıklar vardı."

Bu arada 2019 yılında Cengiz A.'nın Gizem A. ile markette tartışıp ona tokat atıp arkasından da bir şey fırlatması saniye saniye görüntülendi. - ADANA

Şiddetin kanıtı kızının saçlarını gösterip ağladı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ankara'daki şiddetli gök gürültüsü vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı Haber
Ankara'daki şiddetli gök gürültüsü vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı
Bir dönem adı Acun Ilıcalı ile anılan Itır Esen, yeni aşka yelken açtı Haber
Bir dönem adı Acun Ilıcalı ile anılan Itır Esen, yeni aşka yelken açtı
Sürücüsünün polise çarpıp kaçtığı otomobilden 16 kilo esrar çıktı Haber
Sürücüsünün polise çarpıp kaçtığı otomobilden 16 kilo esrar çıktı
12 yaşındaki Berat, freni boşalan aracın altında kalarak can verdi Haber
12 yaşındaki Berat, freni boşalan aracın altında kalarak can verdi
Son dakika: Türkiye, Kovid-19'a karşı kendi ilacını üretti Haber
Son dakika: Türkiye, Kovid-19'a karşı kendi ilacını üretti
Maçka Parkı'nda sağlık çalışanının boğazını kesen saldırgan suç makinesi çıktı Haber
Maçka Parkı'nda sağlık çalışanının boğazını kesen saldırgan suç makinesi çıktı
Buket Aydın, spor yaptığı anları paylaştı: Karantinada kilo almayan sinsidir
Buket Aydın, spor yaptığı anları paylaştı: Karantinada kilo almayan sinsidir
Kızılırmak'ta boğulan 3 çocuğun Sivas'a gelen mevsimlik işçilerin evlatları olduğu ortaya çıktı
Kızılırmak'ta boğulan 3 çocuğun Sivas'a gelen mevsimlik işçilerin evlatları olduğu ortaya çıktı
Yasak aşk cinayeti! Boşanma aşamasındaki koca, eşiyle ilişkisi olan çocukluk arkadaşını vurdu
Yasak aşk cinayeti! Boşanma aşamasındaki koca, eşiyle ilişkisi olan çocukluk arkadaşını vurdu
Doğum gününde hediye istemeyen Eda Ece, kanser hastaları için bağış kampanyası başlattı
Doğum gününde hediye istemeyen Eda Ece, kanser hastaları için bağış kampanyası başlattı
Babasının katilini, 15 yıl sonra aynı yerde öldürdü
Babasının katilini, 15 yıl sonra aynı yerde öldürdü
Barış Murat Yağcı, 8 hafta SMS birincisi olarak Survivor tarihine geçti
Barış Murat Yağcı, 8 hafta SMS birincisi olarak Survivor tarihine geçti
Buldukları açığı Instagram'a bildiren gençler, aldıkları ödül teklifi karşısında hayal kırıklığına uğradı
Buldukları açığı Instagram'a bildiren gençler, aldıkları ödül teklifi karşısında hayal kırıklığına uğradı
Erdoğan'ın uyarısı işe yaradı! Yunanistan küstah açıklamalarına son verip geri adım attı
Erdoğan'ın uyarısı işe yaradı! Yunanistan küstah açıklamalarına son verip geri adım attı
Son Dakika: Cari açık nisanda 5,06 milyar dolar oldu
Son Dakika: Cari açık nisanda 5,06 milyar dolar oldu
Ankara'da sağanak etkili oldu, yollar göle döndü
Ankara'da sağanak etkili oldu, yollar göle döndü
Hafter güçlerinden alınan Terhune'de 4 toplu mezar bulundu
Hafter güçlerinden alınan Terhune'de 4 toplu mezar bulundu
Meteoroloji, ülke genelini sağanak yağışa karşı uyardı
Meteoroloji, ülke genelini sağanak yağışa karşı uyardı
Eşyalarını camdan fırlatan adam kapıyı açmayınca özel harekat polisi operasyon düzenledi
Eşyalarını camdan fırlatan adam kapıyı açmayınca özel harekat polisi operasyon düzenledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepki gösterdiği kadına şiddet olayı şüphelisine 5 ayrı suçtan 22,5 yıl istendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepki gösterdiği kadına şiddet olayı şüphelisine 5 ayrı suçtan 22,5 yıl istendi
Manchester City, genç kaleci Mikki van Sas'ı transfer etti
Manchester City, genç kaleci Mikki van Sas'ı transfer etti
Survivor'da Nisa'ya sayı kaybeden Evrim gözyaşlarına hakim olamadı
Survivor'da Nisa'ya sayı kaybeden Evrim gözyaşlarına hakim olamadı
Öğrencileri sınav olduğu esnada cinsel içerikli film izleyen profesör istifa etti
Öğrencileri sınav olduğu esnada cinsel içerikli film izleyen profesör istifa etti
Türkiye, İran hariç tüm komşularına sınır kapılarını açtı
Türkiye, İran hariç tüm komşularına sınır kapılarını açtı
Özel eğitim esnasında iğrenç olay! Hipnozdan uyanan kadın soluğu savcılıkta aldı
Özel eğitim esnasında iğrenç olay! Hipnozdan uyanan kadın soluğu savcılıkta aldı
ABD Genelkurmay Başkanı Milley 'kamuflajlı poz' konusunda geri adım attı
ABD Genelkurmay Başkanı Milley "kamuflajlı poz" konusunda geri adım attı
Operatörlerle ilgili yeni karar! Vatandaşlar artık başvuruları internetten yapabilecek
Operatörlerle ilgili yeni karar! Vatandaşlar artık başvuruları internetten yapabilecek
Erdoğan, istihbaratın hazırladığı dosyayı Trump ile paylaştı! ABD'deki protestoların altından FETÖ çıktı
Erdoğan, istihbaratın hazırladığı dosyayı Trump ile paylaştı! ABD'deki protestoların altından FETÖ çıktı
Efsane boksör Mike Tyson, dövüşmesi için teklif edilen 18 milyon doları reddetti
Efsane boksör Mike Tyson, dövüşmesi için teklif edilen 18 milyon doları reddetti
Çağla Şıkel, aşık olabileceği erkeğin özelliklerini sıraladı
Çağla Şıkel, aşık olabileceği erkeğin özelliklerini sıraladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Berat Albayrak Mustafa Şentop Nimetullah Erdoğmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Hande Erçel Demet Evgar Şeyma Subaşı
Spor Ali Koç Tamer Tuna Emre Belözoğlu Bülent Korkmaz Tahir Karapınar
Daha Fazla Su İstifa Ankara Galatasaray
Şu an buradasınız: Şiddetin kanıtı kızının saçlarını gösterip ağladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.6.2020 10:27:44. #1.14#
title