Şiddet uygulayan kocasını tüfekle vurarak öldürdü
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Şiddet uygulayan kocasını tüfekle vurarak öldürdü

Şiddet uygulayan kocasını tüfekle vurarak öldürdü
Demirören Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Balıkesir'in Karesi ilçesinde 27 yaşındaki Rümeysa A., fiziki ve psikolojik şiddet gördüğünü ileri sürdüğü eşi Murat A.'yı pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

Dün Karesi ilçesinin kırsal Ziyaretli Mahallesi'nde meydana gelen olayda 7 yıllık evli Murat A. ile Rümeysa A. arasında tartışma çıktı. Fiziki ve psikolojik şiddet gördüğünü öne süren Rümeysa A., evdeki pompalı tüfeği alıp Murat A.'ya ateş etti. Komşularının ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Murat A.'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

GÖZALTINA ALINDI

Murat A.'nın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayın ardından Rümeysa A., jandarma tarafından gözaltına alındı.

Çiftin 7 ve 4 yaşlarında 2 çocuğu olduğu bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah Erdoğan

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