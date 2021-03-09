Şiddet mağduru ve cinayete kurban giden kadınlarımızı unutmadık

Şubat ayında 28 kadın cinayeti ve 12 şüpheli kadın ölümü yaşandı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne ise ülkenin dört bir yanından gelen kadına yönelik şiddet haberleriyle girdik. Şiddetin ve zulmün giderek arttığı bu yılda, Haberler.com olarak, cinayete kurban verdiğimiz kadınlarımızı unutmadık.

Türkiye'nin birçok kentinde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınlar, erkek şiddetine ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğine karşı meydanlara çıktı. Birçok şehirde, giderek artan kadın cinayetlerine ve erkek terörüne dikkat çekildi.

8 MART'A KAN DONDURAN ŞİDDET OLAYLARIYLA GİRDİK

Verilere göre yalnızca geçtiğimiz Şubat ayında 28 kadın cinayeti ve 12 şüpheli kadın ölümü yaşandı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne ise ülkenin dört bir yanından Samsun ve Ankara başta olmak üzere gelen kadına yönelik şiddet haberleriyle girdik. Her yıl uluslararası olarak kutlanan ancak şiddetin ve cinayetlerin son bulmadığı bu yılda da Haberler.com olarak cinayete kurban verdiğimiz kadınlarımızı andık.

İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN