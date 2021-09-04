Sıcaktan bunalan çocuklar Kars Çayı'nda serinliyor
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Sıcaktan bunalan çocuklar Kars Çayı'nda serinliyor

Sıcaktan bunalan çocuklar Kars Çayı'nda serinliyor
Anadolu Ajansı / İsmail Kaplan - Haberler | Güncel

Kars'ın Arpaçay ilçesinde sıcaklardan bunalan çocuklar, Kars Çayı'na girerek serinliyor.

Kars'ın Arpaçay ilçesinde sıcaklardan bunalan çocuklar, Kars Çayı'na girerek serinliyor.

İlçeye bağlı Küçükçatma köyündeki çocuklar, sıcakların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği bugünlerde çaya girerek yüzmenin keyfini çıkarıyor.

Suyun derin olmadığı yerlerinde serinleyen çocuklar, zaman zaman da suda oyunlar oynayarak güzel vakit geçiriyor.

Çocuklardan Ali Ulaş, Kars Çayı'nın eğlence kaynakları olduğunu söyledi.

Yazın fırsat buldukça serinlemek için çaya girdiklerine anlatan Ulaş, "Hava sıcak olunca buraya gelip yüzüyoruz, eğleniyoruz, oyunlar oynayarak güzel vakit geçiriyoruz. Bizim yüzme yerimiz de Kars Çayı. Belirli bir saatimiz var arkadaşlarla haberleşip burada buluşuyoruz sonra yüzmeye başlıyoruz. Havalar çok sıcak, suya girmek bize iyi geliyor." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaplan

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