Sıcaktan bunalan Ankaralılar havuzlara akın etti

Yaklaşık 40 dereceye varan hava sıcaklığından bunalan Ankaralılar havuzlara ve aquaparklara akın etti.

Yaklaşık 40 dereceye varan hava sıcaklığından bunalan Ankaralılar havuzlara ve aquaparklara akın etti.

Kurban Bayramı dolayısıyla verilen 9 günlük tatilde şehir dışına çıkamayan Başkentliler, kavurucu sıcaklarda serinlemek için tercihlerini havuzdan yana kullandı.

Pandemi koşullarını göz önünde bulundurarak bütün önlemlerin alındığını söyleyen aquapark ve havuz işletmecileri, bayramda tatile gidemeyen Ankaralıları havuzlara beklediklerini belirtti.

Havuzlara girmeden kapıda HES kodu kontrolü

İşletmeci Kerim Şahin de havuzlara giriş yapılmadan vatandaşların HES kodlarının kontrol edildiğini söyleyerek, "Ankara biliyorsunuz son bir haftadır oldukça kavurucu sıcaklarla sıkıntıya girdi. İnsanların hepsi bu sıcaktan dolayı serinleyecek yer arıyorlar. Bayram tatilinde dışarı çıkamayan insanlar da bizleri tercih ediyorlar, kendilerine teşekkür ediyoruz. Sürekli klor ve asit takviyelerini, denetimlerimizi sürekli yapıyoruz. Bunun haricinde tabi ki kapı girişlerinde ateşleri ölçüyoruz ve HES kodu kontrollerini yapıyoruz" dedi.

Tatilini ailesiyle Ankara'da geçirdiğini ifade eden ses sanatçısı Ankaralı İbocan, "Öncelikle herkesin bayramını kutluyorum, Allah nice bayramlara erişmek nasip etsin. Bayramda Ankara'dayız, Ankara çok sıcak. Mecbur çalışıyoruz işimizden dolayı. Ankara'ya böyle güzellikler katan değerli dostlarımıza teşekkür ediyoruz, sağ olsunlar var olsunlar. Ailemizle birlikte geliyoruz, günümüzü değerlendiriyoruz çoluk çocuk. Gayet güzel geçiyor. Tatilde olan dostlarımıza da arkadaşlarımıza söylüyorum sosyal mesafeyi korusunlar kendilerine dikkat etsinler iyi bayramlar diliyorum herkese" diye konuştu.

"Havuzlarda kapasite tam dolu"

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde auqapark işletmeciliği yapan İsmail Öztürk havuzlara yoğun bir ilginin olduğunu belirterek, "Batıkent Çakırlar'da hizmet veriyoruz. Bayramda vatandaşımız denize gidemedi, denize gidemedi diye üzülmesinler Ankara'mızın göbeğinde çok güzel hem serinleyecek hem de eğlenebilecek bir aquaparkları var. Hizmet etmekten gurur duyuyoruz, sevinçliyiz insanlarımız bizi bayramda yalnız bırakmadılar. Herkesin bayramını kutlarım. Görüyorsunuz manzara böyle zaten. Şu an kapasitemiz tam dolu kapılarımızı kapattık. Çıkan olursa onların yerine, kimseyi mağdur etmek istemiyoruz, herkes serinlesin istiyoruz. Herkes bu zevki bu eğlenceyi tatsın kimse bundan geri kalmasın istiyoruz. Çıkanın yerine alıyoruz müşterilerimizi" ifadelerini kullandı.

Bayramda bir yere gidemedikleri için havuzu tercih ettiğini söyleyen Yusuf Babaoğlu, "Bayram tatilindeyiz, tabi denize gidemedik şu an için Ankara'da havuzun tadını çıkartıyoruz. Ailecek geldik, ablam, yeğenim, eniştem bu şekilde" derken, pandemiden dolayı şehir dışına çıkamadığını ifade eden bir diğer vatandaş Arif Yıldız ise, "Bayramda bir yere gidemedik, pandemiden dolayı sıkıntılar olduğu için burası çok sevdiğimiz bir yer. O yüzden burayı tercih ettik, buradayız eğleniyoruz bayramımızı burada geçiriyoruz" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı