Sıcaklıklar düşüyor! Meteorolojiden yağmur, kar ve fırtına uyarısı
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Sıcaklıklar düşüyor! Meteorolojiden yağmur, kar ve fırtına uyarısı

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Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin büyük bölümü sağanak yağışların etkisi altında. Marmara, Ege ve batı Karadeniz'de sağanak yağışla birlikte poyraz etkili olurken, gece saatlerinden itibaren yağışların iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkları kuzey ve batı kesimlerde 6 ila 12 derece düşecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Adana, Osmaniye, Kırşehir ve Yozgat çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

KARLA KARIŞIK YAĞMURA DÖNECEK

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, İç Ege, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Yozgat ve Kırşehir çevreleri ile Trakya'nın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Şanlıurfa ve Mardin çevrelerinde sabah saatlerinde toz taşınımı beklenmektedir.

HAVA SICAKLIKLARI 6 İLA 12 DERECE AZALACAK

Hava sıcaklıklarının kuzey İç ve batı kesimlerde 6 ila 12 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney yönlerden, Marmara ile zamanla batı kesimlerde kuzey yönlerden, hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ve Kıyı Ege'de kuzey yönlerden, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Marmara'nın güneybatısı ve Kıyı Ege'de kuzey yönlerden, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

TOZ TAŞINIMI UYARISI

Şanlıurfa ve Mardin çevrelerinde sabah saatlerinde toz taşınımı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL: 8°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ANKARA: 18°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

İZMİR: 18°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

ANTALYA: 20°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

ZONGULDAK: 10°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON: 17°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

ERZURUM: 17°C Parçalı ve çok bulutlu

DİYARBAKIR: 25°C Az bulutlu

Sıcaklıklar düşüyor! Meteorolojiden yağmur, kar ve fırtına uyarısı
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