Sıcaklar tavan yaptı, yılanlar ortaya çıkmaya başladı
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Sıcaklar tavan yaptı, yılanlar ortaya çıkmaya başladı

Sıcaklar tavan yaptı, yılanlar ortaya çıkmaya başladı Son 75 yılın en sıcak günleri yaşanırken, Bursa'nın İznik ilçesinde bir dükkana müşteri yerine yılan geldi Bursa'da son 75 yılın en sıcak Mayıs ayı yaşanırken, İznik ilçesinde sıcaklarla birlikte yılanlar da ortaya çıkmaya başladı.

Sıcaklar tavan yaptı, yılanlar ortaya çıkmaya başladı
18.05.2020 12:55 | Son Güncelleme: 18.05.2020 12:55

Sıcaklar tavan yaptı, yılanlar ortaya çıkmaya başladı

Son 75 yılın en sıcak günleri yaşanırken, Bursa'nın İznik ilçesinde bir dükkana müşteri yerine yılan geldi

BURSA - Bursa'da son 75 yılın en sıcak Mayıs ayı yaşanırken, İznik ilçesinde sıcaklarla birlikte yılanlar da ortaya çıkmaya başladı. Dükkanının önünde dev bir yılan gören vatandaş hayatının şokunu yaşadı.

Bursa dün 75 yılın en sıcak Mayıs ayını yaşadı. 1945 yılında 37 derece en yüksek sıcaklık olarak kayıtlara geçmişti. Ancak dün Bursa 38 derece ile Mayıs ayında 75 yıl aradan sonra rekora ulaştı.

İznik ilçesinde de yılanlar sıcakla birlikte yuvalarından çıktı. İlçede ambalaj işi ile uğraşan 36 yaşındaki İsa Demirci'yi arayan vatandaşlar dükkanının önünde yılan olduğunu söyledi. Aşırı sıcaklardan dolayı yuvasından çıkan yaklaşık 2 metrelik yılan, kürek ile bölgeden uzaklaştırılabildi.

Dükkanına müşteri yerine yılan geldiğini ifade eden İsa Demirci, "Ufak bir yılan zannettim. Kalınlığını ve uzunluğunu görünce şok oldum. Zarar vermedik, bölgeden uzaklaştırdım. Havalar çok sıcak herkes dikkat etsin" dedi.

Kaynak: İHA

Manşet

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