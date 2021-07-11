Sıcak hava dalgasının etkilediği ABD'de çok sayıda orman yangını
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BBC

Sıcak hava dalgasının etkilediği ABD'de çok sayıda orman yangını

Sıcak hava dalgasının etkilediği ABD'de çok sayıda orman yangını
BBC - Haberler | Dünya

ABD'nin batı yakasını etkileyen sıcak hava dalgası bölgede çok sayıda orman yangınına yol açtı.

ABD'nin batı yakasını etkileyen sıcak hava dalgası bölgede çok sayıda orman yangınına yol açtı.

Rekor kıran sıcaklıklar nedeniyle çıkan yangınlar, bazı yerleşimlerin tahliye edilmesine yol açtı.

Arizona'da yangına müdahale uçağının düşmesi sonucu iki itfaiyeci yaşamını yitirdi.

Dün Las Vegas'ta da 47,2 derece ile tüm zamanların sıcaklık rekoru kırıldı.

Sıcak havanın yol açtığı sağlık sorunları nedeniyle de yüzlerce kişi hayatını kaybetmişti.

Avrupa Birliği'nin iklim verilerine göre geçen ay, bölgede kayıt altına alınan en sıcak haziran oldu.

Uzmanlar, iklim değişikliğinin bu tür aşırı hava olaylarının yaşanma sıklığını artıracağı uyarısında bulunuyordu.

Konu hakkında yapılan bir araştırma, iklim değişikliği olmasaydı ABD'deki bu sıcak hava dalgasının da mümkün olamayacağını ortaya koymuştu.

Bölgede çalışan itfaiyeciler havanın aşırı kuruması nedeniyle uçaklardan bırakılan suların yere ulaşmadan buharlaştığını aktarıyor.

Nevada'nın California sınırına yakın bir yerde yıldırım nedeniyle çıkan yangınlar da bölgedeki yerleşimlerin tahliye edilmesine yol açtı.

Los Angeles Times gazetesi Cuma'dan Cumartesi'ye kadar büyüklüğü iki katına çıkan yangının ürettiği duman bulutlarının da yeni yıldırımlara yol açtığını aktarıyor.

Gazeteye konuşan bir yetkili havanın bu kadar sıcak ve kurak devam ettiği sürece yangınların ne zaman sonlanacağını kestiremediklerini söyledi.

Bazı bölgelerde sıcak havadan etkilenenler için klimalı soğuk hava merkezleri kuruldu.

ABD'nin kuzey komşusu Kanada'nın da batısı aynı hava sisteminin etkisi altında.

Yetkililer bölgede yaşayanlara günün sıcak saatlerinde dışarda bulunmama ve bol su tüketme tavsiyesinde bulundu.

Sıcak hava dalgasının etkilediği ABD'de çok sayıda orman yangını
Sıcak hava dalgasının etkilediği ABD'de çok sayıda orman yangını
BBC
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