Sıcak bölgelere göç eden flamingolar, Antalya'da mola verdi

Serik ilçesindeki Boğazkent Mahallesi, sıcak bölgelere göç ederken mola veren flamingolara ev sahipliği yapıyor.

Acısu dersi ve Boğazkent ovasında görülen ve güzel görüntüler oluşturan göçmen kuşlar ilgi odağı oldu.

Birçok kişi flamingoların fotoğraflarını çekti.

Flamingolar molanın ardından sıcak bölgelere göçünü sürdürecek.