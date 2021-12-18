Sıcak bölgelere göç eden flamingolar, Antalya'da mola verdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sıcak bölgelere göç eden flamingolar, Antalya'da mola verdi

Sıcak bölgelere göç eden flamingolar, Antalya'da mola verdi
AA / Servet Tümer - Haberler | Güncel

Serik ilçesindeki Boğazkent Mahallesi, sıcak bölgelere göç ederken mola veren flamingolara ev sahipliği yapıyor.

Serik ilçesindeki Boğazkent Mahallesi, sıcak bölgelere göç ederken mola veren flamingolara ev sahipliği yapıyor.

Acısu dersi ve Boğazkent ovasında görülen ve güzel görüntüler oluşturan göçmen kuşlar ilgi odağı oldu.

Birçok kişi flamingoların fotoğraflarını çekti.

Flamingolar molanın ardından sıcak bölgelere göçünü sürdürecek.

Sıcak bölgelere göç eden flamingolar, Antalya'da mola verdi

Sıcak bölgelere göç eden flamingolar, Antalya'da mola verdi

Sıcak bölgelere göç eden flamingolar, Antalya'da mola verdi

AA / Servet Tümer - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title