Sibirya Mersin balığı nedir, Sibirya Mersin balığı kaç TL

Elazığ'da, Karakaya Baraj Gölü'nde bir balıkçının ağlarına Sibirya Mersin balığı takıldı. İlk defa böyle bir türle karşılaşan balıkçı, büyük şaşkınlık yaşadıktan sonra hayvanı tekrar suya bıraktı. Son 3 ayda 4 kez Karakaya Baraj Gölü'nde görülen balığın havyarı, 2 milyon liraya kadar çıkıyor. Sibirya Mersin balığı nedir?

SİBİRYA MERSİN BALIĞI NEDİR?

Fırat Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğr. Üyesi Doç. Dr. İbrahim Akın Temizer, Türkiye'de nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan Sibirya Mersin balığının Karakaya Baraj Gölü'nde görülmesinin önemli bir şeye işaret olduğunu ve mutlaka incelenmesi gerektiğini ifade etti. Doç. Dr. Temizer, "Bu balıklar, Karadeniz'de, Marmara denizinde ve Kızıldeniz'de daha çok görülmektedir. Tuzlu sulardan tatlı sulara göç eden balıklardır. Bu balıklar genellikle denizlerden yumurtalarını bırakmak için iç sulara geçiyor. Kızıldeniz'den girip bir sürü barajı geçip de bu iç sularımızda görülmesi normal bir durum değil. Dünyada sayılı denizlerde yaşayan bu balıkların baraj gölüne yumurtaları bırakmaları halinde havyar üretimine katkı sağlayabilir. Bu balığın havyarı 2 milyon liraya kadar çıkabiliyor" dedi.

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