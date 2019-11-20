Sibel Can'ın eski eşi Sulhi Aksüt esmer bir güzelle görüntülendi

20.11.2019 10:27 | Son Güncelleme: 20.11.2019 10:39

Türk müziğinin güçlü seslerinden olan Sibel Can'ın 2010 yılında boşandığı Sulhi Aksüt, uzun aradan sonra esmer bir güzelle ortaya çıktı. Sibel Can'dan boşandığından bu yana gözlerden uzak bir hayat yaşayan Aksüt, bu şekilde görüntülenmekten rahatsız oldu.

"RAHATSIZ ETMEYİN"

İş adamı Sulhi Aksüt, Cihangir'de bir mekanda esmer bir kadınla yemek yerken kameralara takıldı. İkili, fotoğraflarının çekildiğini fark edince dışarıdan görünmeyen bir masaya geçti. Mekan çalışanlarından biri de muhabirlerin yanına gelerek Aksüt'ün "Rahatsız etmeyin" mesajını iletti.

10 YIL EVLİ KALMIŞLARDI

11 yıllık eşi Hakan Ural'dan ihanet ettiği gerekçesiyle boşanan, Karahan Çantay'la sansasyonel ilişkisi biten Sibel Can, 1 yıl içinde Sulhi Aksüt'le 2000 yılında evlendi. 10 yıl evli kalan çiftin Emir adında bir çocukları oldu. 2010 yılında boşanan çiftin duruşması tam 6 celse sürdü. Sibel Can'ın bu boşanması da magazin dünyasını sarsmıştı. Boşanma sebebi olarak Miami'den erken dönen Sibel Can'ın evde Sulhi Aksüt'le ilgili istenmeyen bir olayla karşılaşması gösterilmişti.