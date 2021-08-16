Sibel Can: Aman sosyal mesafemize dikkat edelim
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Sibel Can: Aman sosyal mesafemize dikkat edelim

Sibel Can: Aman sosyal mesafemize dikkat edelim
Hürriyet - Haberler | Magazin

Önceki akşam Kıbrıs Concorde Luxury Resort'ta sahneye çıkan şarkıcı, "Gerçekten çok özlemişim. Bunu ifade etmek istiyorum.

Önceki akşam Kıbrıs Concorde Luxury Resort'ta sahneye çıkan şarkıcı, "Gerçekten çok özlemişim. Bunu ifade etmek istiyorum. Benim için çok özel bir gece olacak. Sosyal mesafemize dikkat ederek izleyelim. Aman sonra yine başlar bu pandem, mahvoluruz" diye konuştu.

Konserine "Bil Diye Söylüyorum" şarkısıyla başlayan Sibel Can, geçmişten günümüze sevilen şarkılarını söyledi. 

SİBEL HARİKA

BİR YORUMCU

Sibel Can'ı dinlemeye gelenler arasında Zülfü Livaneli de vardı. Can'ın daveti üzerine sahneye çıkan Zülfü Livaneli, "Sibel Can'ın, sevgili kardeşimin bunca yıl bu kadar zirvede kalması şununla, bununla, magazinle izah edilecek bir şey değil. Harika bir yorumcu olduğu için zirvede" dedi. İkili birlikte "Yiğidim Aslanım", "Sevda Değil" ve "Leylim Ley" şarkılarını söyledi.

Kaynak: Hürriyet

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