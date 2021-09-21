Sibel Bilgiç takipçilerini uyardı: Sayfamı hack'leyip bahis oynattılar - Haberler Magazin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sibel Bilgiç takipçilerini uyardı: Sayfamı hack'leyip bahis oynattılar

Hürriyet - Haberler | Magazin
Sibel Bilgiç takipçilerini uyardı: Sayfamı hack'leyip bahis oynattılar

Bilgiç başına gelenlerini Instagram sayfasında talipçileriyle paylaştı: "Sevgili Takipçilerim, sayfam bir kaç hafta önce Hacker'lar tarafından ele geçirildi.

Bilgiç başına gelenlerini Instagram sayfasında talipçileriyle paylaştı:

"Sevgili Takipçilerim, sayfam bir kaç hafta önce Hacker'lar tarafından ele geçirildi. Bahis oynatıp, bu bahisler üzerinden yanlış banka hesapları verip benim de bu bahislerden para kazandığıma dair post'lar yollandı. Ben hiç bir şekilde takipçilerimden para veya bahis isteğinde bulunmadığım gibi hiç bir zamanda bulunmayacağım. Lütfen sosyal medyada yapılan bu gibi asılsız bahis/kumar gibi post'lara rağbet etmeyin ve en yakınınız dahi olsa yollanan linklere basmayınız. Sevgilerimle"

Hürriyet - Magazin Haberleri
İrem Derici, kıvraklığıyla oryantallere taş çıkarttı

İrem Derici, kıvraklığıyla oryantallere taş çıkarttı

 'Kirli insanlara direnmeyi bıraktım' diyen Aygün Aydın, peş peşe jartiyerli pozlarını paylaştı

"Kirli insanlara direnmeyi bıraktım" diyen Aygün Aydın, peş peşe jartiyerli pozlarını paylaştı

 Oyuncu Demet Özdemir, teknede mini elbiseli pozlarını paylaştı, ilk yorum sevgilisi Oğuzhan Koç'tan geldi

Oyuncu Demet Özdemir, teknede mini elbiseli pozlarını paylaştı, ilk yorum sevgilisi Oğuzhan Koç'tan geldi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emir Sultan Meral Akşener Binali Yıldırım Ahmet Davutoğlu
Magazin Seda Sayan İrem Derici
Spor Nihat Özdemir Hamit Altıntop Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Rüya Tabirleri Emmanuel Macron Antonio Guterres Kemal Kılıçdaroğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Sibel Bilgiç takipçilerini uyardı: Sayfamı hack'leyip bahis oynattılar - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.09.2021 12:03:05. #1.17#