SHOW TV Ramo yeni bölüm canlı izle! Ramo canlı izleme linki!

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Diziseverlerin merakla beklediği Ramo bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Ramo dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Ramo canlı izle, Ramo SHOW TV canlı izle! Ramo son bölümde neler oldu? Ramo full HD canlı izle, diye aratıyor. Peki, Ramo canlı izleme linki nedir? İşte detaylar…

RAMO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ramo'nun 38. Bölümünde; Silahtar'a ulaşabilmek için Bulgaristan'da kurduğu oyunu ters giden Ramo, hiçbir gücünün olmadığı bir ülkede bir yandan Silahtar'a ulaşmaya çalışırken diğer yandan Doğu'yu kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalır. Onu kurtarmak için yaptıklarının bedeli düşündüğünden daha ağır olacaktır. En beklemediği anda Doğu'nun annesiyle ilgili bilgiye ulaşan Sibel, bu sırrı koruyabilmek için harekete geçer. Hasan ise Afet'i kaybetmemek için uğraşmaktadır. Sarraf'ın ölümünü kullanarak Serdengeçtilerin en tepedeki kişiye ulaşmayı hedefleyen Şerif'in attığı beklenmedik adımlar Ramo'yu büyük bir tehlikenin eşiğine getirir.

RAMO CANLI İZLE (20.00)



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