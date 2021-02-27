Show TV Ramo 34. bölüm izle! Ramo son bölüm full HD canlı izle! Ramo son bölümde neler oldu? Ramo 35. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
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Show TV Ramo 34. bölüm izle! Ramo son bölüm full HD canlı izle! Ramo son bölümde neler oldu? Ramo 35. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

27.02.2021 00:23 | Son Güncelleme: 27.02.2021 00:27
Show TV Ramo 34. bölüm izle! Ramo son bölüm full HD canlı izle! Ramo son bölümde neler oldu? Ramo 35. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Show TV'nin sevilen dizisi Ramo bu akşam 34. yeni bölümüyle ekranlara geldi! İzleyiciler son bölümü nefes nefese izledi! Show TV Ramo 34. bölüm izle! Ramo son bölüm canlı izle! Ramo son bölümde neler oldu? Ramo 35. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği, Murat Yıldırım'ın 'Ramo' karakterine hayat verdiği adalet mücadelesinde Ramo en zirveye savaş açıyor. Dizide Murat Yıldırım dışında Esra Bilgiç, Olgun Şimşek, İlker Aksum, Yiğit Özşener, Devrim Özkan, Mustafa Yıldıran, Pelin Körmükçü, Efsane Odağ ve Sacide Taşener gibi önemli oyuncular yer alıyor. Show TV'nin sevilen dizisi Ramo bu akşam 34. yeni bölümüyle ekranlara geldi! Show TV Ramo 34. bölüm izle! Ramo son bölüm full HD canlı izle! Ramo son bölümde neler oldu? Ramo 35. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SHOW TV RAMO SON (34.) İZLEMEK İÇİN BURAYA TIKLAYABİLİRSİNİZ...

RAMO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ramo'nun Mazhar'la birlikte İstanbul'u yönetecek olmasını içine sindiremeyen Korkut, bir plan yaparak Ramo'nun başını büyük bir belaya sokar.

Ramo ve Sibel kavuşmuştur ve yeni evlerinde büyük bir kutlama ile nikah kıyılır. Ramo, bu mutlu anlarına gölge düşürecek hiçbir şeye izin vermeyecektir.

Diğer yandan, Ramo'nun Mazhar'la birlikte İstanbul'u yönetecek olmasını içine sindiremeyen Korkut, bir plan yaparak Ramo'nun başını büyük bir belaya sokar. Ramo, kendi sorumluluğunda olan bir sevkiyat işini eline yüzüne bulaştırmış görünüyordur. Bu işin altında Korkut'un olduğunu tahmin eden Ramo, olayı çözdükçe çok daha büyük sürprizlerle karşılaşacaktır.

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